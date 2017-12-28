Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar dünya ekonomi cityscape müşteri Veeam
Kristal kaya tuzu ömrü uzatır
Kristal kaya tuzu ömrü uzatır
İhracat rakamı açıklandı
1 kuruş mağduriyeti
1 kuruş mağduriyeti
CHP'den mülk atağı
CHP'den mülk atağı
AVM satışı açıklaması
AVM satışı açıklaması

Anaokulunun tavan sıvası düştü: 4 öğrenci yaralı

- Mersin'in Erdemli ilçesinde ders sırasında tavandan düşen sıvalar nedeniyle hafif şekilde yaralanan 4 öğrenci tedavi altına alındı - Kaymakam Cinbir: "Öğrencilerin yapılan tetkikler sonucu durumlarının iyi olduğunu öğrendik. Okulumuzu gerekli inceleme yapmak üzere iki gün tatil ettik"

Anaokulunun tavan sıvası düştü: 4 öğrenci yaralı

MERSİN (AA) - Mersin'in Erdemli ilçesinde bir anaokulunun tavan sıvasının düşmesi sonucu 4 öğrenci hafif şekilde yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Çeşmeli Mahallesi'nde bir anaokulunda ders sırasında tavandaki sıvalar aniden düştü.

Düşen sıvalardan 4 öğrenci hafif şekilde yaralandı. Yaralı öğrenciler, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk kontrollerinin ardından, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Uygulama Hastanesi ile Erdemli Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Erdemli Kaymakam Vekili Şevket Cinbir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Öğrencilerin yapılan tetkikler sonucu durumlarının iyi olduğunu öğrendik. Okulumuzu gerekli inceleme yapmak üzere iki gün tatil ettik. Vali Ali İhsan Su'nun verdiği talimatla da tavan sıvasının çökmesiyle ilgili soruşturma başlatıldı." dedi.

Jandarma ekiplerinin okuldaki incelemeleri sürüyor.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
ErdemliMersin
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5