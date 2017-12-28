Anaokulunun tavan sıvası düştü: 4 öğrenci yaralı

MERSİN (AA) - Mersin'in Erdemli ilçesinde bir anaokulunun tavan sıvasının düşmesi sonucu 4 öğrenci hafif şekilde yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Çeşmeli Mahallesi'nde bir anaokulunda ders sırasında tavandaki sıvalar aniden düştü.

Düşen sıvalardan 4 öğrenci hafif şekilde yaralandı. Yaralı öğrenciler, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk kontrollerinin ardından, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Uygulama Hastanesi ile Erdemli Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Erdemli Kaymakam Vekili Şevket Cinbir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Öğrencilerin yapılan tetkikler sonucu durumlarının iyi olduğunu öğrendik. Okulumuzu gerekli inceleme yapmak üzere iki gün tatil ettik. Vali Ali İhsan Su'nun verdiği talimatla da tavan sıvasının çökmesiyle ilgili soruşturma başlatıldı." dedi.

Jandarma ekiplerinin okuldaki incelemeleri sürüyor.