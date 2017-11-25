Anavarza Antik Kenti'nde 'Hygieia ve Eros' heykeli bulundu

ADANA(AA) - Milattan sonra 2. yüzyıldan itibaren Anadolu'nun en önemli metropollerinden biri olan, Roma, Bizans, Sasani ve Osmanlı medeniyetlerinin kültür izlerini taşıyan, Anavarza Antik Kenti'nde sürdürülen kazı çalışmalarında, ilk tespitlere göre sağlık tanrısı ve Asklepios'un kızlarından birine ait olduğu düşünülen ve yanında aşk tanrısı Eros'un yer aldığı iki parça halinde baş kısmı bulunmayan heykel gün yüzüne çıkarıldı.

Kozan ilçesinde yer alan ve 2014 yılında, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesine giren, 34 metre genişliğinde 2 bin 700 metre uzunluğundaki antik dünyanın ilk çift şeritli yolunun yanı sıra görkemli giriş kapısı, tiyatrosu ve surlarıyla dikkati çeken Anavarza, tarihe ışık tutuyor.

Adana Müze Müdürü Nedim Dervişoğlu, şöyle konuştu:

"Bu bölgede 2013 yılından bu yana kazılarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Bölgeden her an tarihe ışık tutacak önemli eserler çıkıyor. Anavarza'da bu yıl kazılarda Hygieia ve Eros heykeli açığa çıkarıldı. Kireç taşından yapılmış, Hygieia ve Eros heykelinin M.S. 3 ya da 4. yüzyıla ait olduğunu tahmin ediyoruz. İki parça halinde bulduğumuz ve baş kısmı olmayan heykel toplam 1.68-1.75 santimetre civarında. Bu heykelin Anavarza'da çıkması önemli. Çünkü Roma döneminde orduda görev yapan ve yaptığı ilaçlarla dikkat çeken dünyaca ünlü farmakolog Dioskurides de Anavarza'da yaşamıştır. Onun burada yaşamış olması ve sağlık tanrısı Asklepios'un 6 kızından biri olduğu tahmin edilen ve ilk tespitlere göre Hygieia'ya ait olduğunu düşündüğümüz heykelin Anavarza'da bulunması burayı daha önemli hale getiriyor. Bu anlamda, Anavarza'ya tıbbın ve farmakolojinin geliştiği kent diyebiliriz. Ayrıca geçmişten bugüne hala Adana Sağlık turizmi açısından ülkemizde önemli bir yere sahiptir."

Dervişoğlu, heykelin üzerinde konseryasyon çalışmalarının devam ettiğini, kazılarda heykelin baş kısmını da bulmayı umduklarını kaydetti.

Antik kentin çift şeritli yolu restore edilecek

Kazının bilimsel danışmanı Çukurova Üniversitesi Arkeoloji Bölüm Başkan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Fatih Gülşen de 2013 yılından bu yana bölgede yürütülen kazılarla Antik Anavarza Kenti'nin turizme kazandırılmasının amaçlandığını söyledi.

Helenistik dönemin yanı sıra Roma, Bizans gibi birçok medeniyetin izlerini taşıyan Anavarza'nın neokorosluk ve ardından metropolis unvanını aldığını ve Kilikya'nın en önemli kentlerinden biri olduğunu ifade eden Gülşen, burada devam eden kazılarda tarihe ışık tutacak önemli eserlerin gün yüzüne çıkarılmaya devam ettiğini kaydetti.

Gülşen, Anavarza'nın yukarı ve aşağı kent olmak üzere iki bölümden oluştuğunu, yukarıda bin 500 metre uzunlukta, her 70 metrede bir burç yapmak suretiyle 20 burçlu sur binasının, aşağıda ise bölgede çok önemli olan Zafer Takı'nın en dikkat çekici yapılardan olduğunu belirtti.

Antik kentte çok yer alan caddede önümüzdeki günlerde restorasyon çalışmalarının başlanacağını vurgulayan Gülşen, "Burada, 34 metre genişlikte, 2 bin 700 metre uzunluğunda, antik dünyanın en büyük ve tek duble caddesi yer alıyor. Bu caddede 2 metre aralıklarla sütunlar bulunuyor ve kentte yaklaşık 7 bin civarında sütun var. Bu caddenin restorasyonu yapılacak ve sütunlar ayağa kaldırılacak. Ayrıca cadde üzerinde iki meydan yer alıyor. Ayrıca antik kentte vahşi hayvanlı gösteriler için yapılmış amfiteatr bulunuyor. Henüz amfiteatr kazılara başlanmadı." diye konuştu.

MUhabir: İsmihan Özgüven

