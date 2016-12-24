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Anayasa maddelerinin görüşmelerine geçildi

TBMM Anayasa değişikliği teklifinin 1. maddesinin görüşmelerine geçildi.

Anayasa maddelerinin görüşmelerine geçildi

TBMM (AA) - TBMM Anayasa Komisyonunda tümü üzerinde yapılan 5. günkü görüşmelerde, AK Partili milletvekillerinin görüşmeler için yeterlilik önergesi vermesine CHP, karşı çıktı.

CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, komisyonda 120'ye yakın milletvekilinin geneli üzerindeki söz talebine rağmen süre kısıtlaması da getirilmeden maddelerine geçilmesini eleştirdi.

Tezcan'ın, "Bizim verdiğimiz önergeler bile görüşülmeden, konuşma hakkımızı kısıtlayarak maddelere geçemezsiniz." sözleri üzerine AK Parti'li milletvekilleri, "Geçtik bile." diye karşılık verdi.

Komisyon Başkanı Mustafa Şentop, yaptıklarının içtüzük bağlamında sorunlu olmadığını, itirazların yersiz olduğunu ifade etti.

Daha sonra 1. maddenin görüşmelerine geçildi.

AK Parti Aydın Milletvekili Abdurrahman Öz, yargının bağımsız ve tarafsızlığı ilkesini önemsediklerini ifade etti.

Komisyon Başkanı Şentop, Öz'ün konuşmasının ardından, 26 Aralık Pazartesi saat 11.00'de toplanacaklarını duyurarak, komisyon çalışmalarını kapattı.

Muhabir: Meltem Öztürk

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