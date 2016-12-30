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Anayasa Mahkemesindeki 41 personel kamu görevinden çıkarıldı

- Anayasa Mahkemesi Başkanlığınca, 667 Sayılı KHK uyarınca, 1 kadrolu raportör, 4 raportör yardımcısı ve 36 idari personel, kamu görevinden çıkarıldı - 2 raportör yardımcısı ile 13 idari personel hakkında uygulanan açığa alma tedbiri de kaldırıldı

Anayasa Mahkemesindeki 41 personel kamu görevinden çıkarıldı

ANKARA (AA) - Anayasa Mahkemesi Başkanlığı, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sonrası ilan edilen olağanüstü hal (OHAL) kapsamında çıkarılan 667 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında, 1 kadrolu raportör, 4 raportör yardımcısı ve 36 personelin kamu görevinden çıkarılmasına karar verdi.

Anayasa Mahkemesi Başkanlığının internet sitesinde yer alan açıklamada, 667 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararname'nin 4. maddesi kapsamında daha önce açığa alınan 68 personel hakkında yürütülen soruşturmanın sonuçlandığı belirtildi.

1 kadrolu raportör, 4 raportör yardımcısı ve 36 idari personelin söz konusu KHK'nin anılan maddesi uyarınca kamu görevinden çıkarılmasının kararlaştırıldığı ifade edilen açıklamada, 2 raportör yardımcısı ile 13 idari personel hakkında uygulanan açığa alma tedbirinin de kaldırıldığı aktarıldı.

Açıklamada ayrıca, açığa alma tedbiri kaldırılanların bir kısmı da dahil olmak üzere diğer personelle ilgili soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.

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