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Angola’da halk sandık başında

- Seçim, Afrika kıtasında en uzun süre iktidarda kalan ikinci lider olan Santos aday olmadığı için tarihe bir önem taşıyor

Angola’da halk sandık başında

JOHANNESBURG (AA) - Güney Afrika ülkelerinden Angola’da halk, 38 yıldır iktidarda bulunan Devlet Başkanı Jose Eduardo dos Santos'un aday olmadığı ilk seçimde oy kullanmaya başladı.

Yerel basına göre, yerel saatle 6.00'da başlayan oy verme işlemi, 17.00'ye kadar sürecek.

Seçimde iktidar partisinin yanı sıra 5 muhalefet partisi yarışıyor. Seçim sonuçlarının, iki gün içinde açıklanması bekleniyor.

Yaklaşık 28 milyon nüfusa sahip ülkede 9 milyon kayıtlı seçmen bulunuyor.

Uzmanlar, seçimin iktidardaki Angola Kurtuluş için halk Hareketi (MPLA) lideri Joao Lourenco ile Angola'nın Toplam Bağımsızlığı Ulusal Birliği (UNITA) lideri Isaías Samakuva arasında geçeceğini ileri sürüyor.

Seçim, Afrika kıtasında en uzun süre iktidarda kalan ikinci lider olan Santos aday olmadığı için tarihe bir önem taşıyor.

2012'deki genel seçimlerde Devlet Başkanı Santos'un partisi MPLA oyların yüzde 72'sini UNİTA ise yüzde 18,6'sını almıştı.

Afrika'nın en çok petrol çıkan ülkelerinden biri olan Angola'yı 38 yıldır yöneten Santos, şubat ayında aday olmayacağını açıklamıştı. Parlamento, Santos’a ölünceye kadar maaşının yüzde 80’inin ödeme ve ömür boyu dokunulmazlık hakkı tanıma kararı almıştı.

Angola, 1975'te Portekiz'den bağımsızlığını kazanmasının ardından iç savaşa sürüklenmişti. İç savaş, UNITA lideri Jonas Savimbi'nin 2002'de öldürülmesinin ardından sona ermişti.

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Anahtar Kelimeler:
Angola SeçimJohannesburgJosé Eduardo Dos Santos
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