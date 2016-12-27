Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Hazine avukatı alınacak
Hazine avukatı alınıyor
Kreşlerden KDV indirimi talebi
Kreşler KDV indirimi istiyor
Otokar zırhlı da hız kesmedi
Otokar zırhlı da hız kesmedi
Futbolda en iyi çıkış yapan 11 belirlendi
İşte en iyi 11 futbolcu
Hizmet ihracatında ilk 500 belli oldu
Uçuranlar ilk iki sıraya uçtu

Angola'daki sarıhumma salgını

- Yetkililer ülkedeki salgının sona erdiğini duyurdu

Angola'daki sarıhumma salgını

JOHANNESBURG (AA) - Angola hükümetinden, ülkede çok sayıda kişinin ölümüne neden olan sarıhumma salgınının bittiği açıklandı.

Ulusal basında ülke yetkililerine dayandırılan haberlerde, sarıhumma salgınının ilk olarak başkent Luanda'daki bir gecekondu mahallesinde görüldüğü ve bugüne kadar yaklaşık 400 kişinin salgın sebebiyle öldüğü anımsatıldı.

Salgına ülkedeki 18 bölgenin 16'sında rastlandığı vurgulanan haberlerde, "Angola'da son 6 ayda hiçbir vakayla karşılaşılmadı. Salgın çevre ülkelerden Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde de görülmüştü. Hastalığın olduğu bölgede bir yıl içinde 15 milyonu Angola, 10 milyonu da Demokratik Kongolu olmak üzere 25 milyon kişiye aşı yapıldı." ifadeleri kullanıldı.

Ayrıca Dünya Sağlık Örgütü, söz konusu salgını son dönemlerde görülen en zarar verici salgın olarak değerlendiriyor.

Örgüt, 2006 yılından itibaren başlattığı hastalıkla mücadele kampanyası kapsamında, Afrika'da 105 milyon kişiye sarıhumma aşısı yaptı. Yine örgüt verilerine göre, 2013 yılına kadar Afrika kıtasında sarıhumma nedeniyle yaklaşık 60 bin kişi yaşamını yitirdi.

Sarıhumma hastalığına neden olan virüs genellikle sivrisinekler tarafından insanlara bulaştırılıyor. Kontrol altına alınamaması durumunda, salgınlara neden olan hastalık ağrı, bulantı ve kusma ile başlayıp vücutta kanamalarla seyrediyor.

İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
AngolaGüney AfrikaSarıhumma
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.