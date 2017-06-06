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Angut kuşu yavruları koruma altına alındı

- Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde köylülerce bulunup koruma altına alınan 10 angut kuşu yavrusunun bakımını Orman ve Su İşleri Müdürlüğünce yapılacak

Angut kuşu yavruları koruma altına alındı

IĞDIR (AA) - Iğdır’ın Tuzluca ilçesinde köylülerce bulunan 10 angut kuşu yavrusu, koruma altına alındı.

Tuzluca ilçesinin Üçkaya köyü yakınlarındaki sulak alanda çalışan köylüler, yuvalarından ayrı kalmış angut kuşu yavrularını bulunca durumu Orman ve Su İşleri İl Şube Müdürlüğü yetkililerine bildirdi.

Köye gelen yetkililer yavru kuşları Orman ve Su İşleri İl Şube Müdürlüğüne getirerek veteriner hekim kontrolünden geçirdi.

Aç kaldıkları belirlenen yavrular, müdürlükte koruma altına alınıp beslenerek bakımları yapıldı.

Iğdır Orman ve Su İşleri Müdürü Mete Türkoğlu, köylülerin bildirmesi üzerine teslim aldıkları ördekgiller ailesinden olan angut yavrularının yapılan veteriner kontrolün ardından birkaç gün bakım altında kalacaklarını belirtti.

Yavru kuşlar bakımlarının ardından Ağrı Dağı eteklerinde bulunan ve angutların doğal ortamı olan Bulakbaşı sazlığına bırakılacak.


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