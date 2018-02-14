Anıtkabir'deki Türk Bayrağı Bilfen Ankara Çayyolu'nda

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir’de dalgalanan Türk Bayrağı, Bilfen Ankara Çayyolu İlköğretim Kurumuna teslim edildi.

Bilfen Okulları'ndan yapılan açıklamaya göre, Bilfen Okulları, manevi değeri çok yüksek bir tören için Anıtkabir’de Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün huzuruna çıktı. Atatürk’ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir’de dalgalanan Türk Bayrağı, Anıtkabir Komutanlığı'nda düzenlenen bir törenle Bilfen Ankara Çayyolu İlköğretim Kurumuna teslim edildi.

Atatürk mozolesine çelenk konulması ve saygı duruşu ile başlayan tören, Bilfen Okulları Yönetim Kurulu Başkan Vekili Fatih Öztürk’ün Anıtkabir Şeref Defterine yazdığı notta şu ifadelere yer verdi:

"Bilfen Okulları'nda verdiğimiz eğitim ve öğretim ile fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür, tam donanımlı, cumhuriyetimizi sonsuza kadar yaşatacak olan dünya vatandaşı Türk gençleri yetiştirmek asli görevimiz. Anıtkabir Komutanlığı'nca bahşedilen Türk Bayrağını, geleceğimizin mimarı gençlerimiz adına en kutsal hazine olarak saklayacağımıza söz veriyoruz."

Anıtkabir Komutanlığı Karargahı'nda düzenlenen törende bayrağı Piyade Albay Ahmet Nurtan’ın elinden alan Bilfen Okulları Yönetim Kurulu Başkan Vekili Öztürk, bayrağı Bilfen Ankara Çayyolu İlköğretim Kurumu Okul Müdürü Başak Cenani’ye teslim etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Cenani ise Ata’nın huzuruna Türkiye’deki en başarılı okullar arasında Ankara birincisi, Türkiye dördüncüsü olarak çıktıklarını belirterek, Anıtkabir’de dalgalanan Türk Bayrağını teslim almaktan büyük onur ve gurur duyduğunu kaydetti.

Cenani, bu kutsal emaneti okullarının en güzel köşesinde öğrencileriyle buluşturmanın heyecanı içinde olduğunu bildirdi.