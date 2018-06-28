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Ankapark'ın ihalesi 2. kez ertelendi

- Ankara Büyükşehir Belediyesine 29 yıllığına tahsis edilen Atatürk Orman Çiftliği arazisindeki Ankapark'ın işletme ihalesi, katılan firmanın dosyalarındaki eksiklik nedeniyle ertelendi

Ankapark'ın ihalesi 2. kez ertelendi

ANKARA (AA) - Ankara Büyükşehir Belediyesine 29 yıllığına tahsis edilen Atatürk Orman Çiftliği arazisindeki Ankapark'ın işletme ihalesi, katılan firmanın dosyalarındaki eksiklik nedeniyle ertelendi.

Ankapark'ın ertelenen işletme ihalesi, bugün Ankara Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Asım Balcı başkanlığında belediyenin Encümen Toplantı Salonu'nda yapıldı.

İhale öncesi 5 firma şartname alırken, bugünkü ihaleye bir firma katıldı. Katılan firmanın dosyalarında eksiklik olduğunun tespit edilmesi üzerine ihale ertelendi.

Ankapark'ın 2. kez ertelenen ihalesi, Kamu İhale Teşebbüsü (KİT) tarafından belirlenecek bir tarihte tekrarlanacak.

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ANKAPARKAnkara Büyükşehir BelediyesiIhale
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