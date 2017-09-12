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Ankara Adliyesi önünde bıçaklı kavga

- Aralarında husumet bulunan iki aile arasında çıkan, bıçak ve çekiçlerin kullanıldığı kavgada biri çocuk 3 kişi yaralandı

Ankara Adliyesi önünde bıçaklı kavga

ANKARA (AA) - Ankara Adliyesi önünde, aralarında husumet bulunan iki aile arasında çıkan, bıçak ve çekiçlerin kullanıldığı kavgada biri çocuk 3 kişi yaralandı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Sıhhiye'deki Ankara Adliyesi önünde aralarında husumet bulunan iki aile arasında kavga çıktı.

Bıçak ve çekiçlerin kullanıldığı kavgada, biri çocuk 3 kişi yaralandı. Polisin müdahalesinin ardından olay yerine gelen sağlık ekiplerince Numune ve İbn-i Sina hastanelerine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
AdliyeBıçakçekiçKavga
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