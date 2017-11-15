Ankara Barosundan

ANKARA (AA) - Ankara Barosu avukatları, Sıhhiye'deki Ankara Adliyesi önünde "Başkente yakışır adliye" talebiyle "temsili" temel atma töreni düzenledi.



Ankara Barosu tarafından adliye binası önünde düzenlenen etkinlikte konuşan Baro Başkanı Hakan Canduran, gerçek, etkin, hızlı ve ulaşılabilir adaletin Başkentte "çatısız" olduğunu belirtti.



Canduran, Sıhhiye'de nispeten derli toplu bir yapı arz ederken, 2013 yılında başlayan mahkeme taşınmalarıyla adaletin parçalara bölündüğünü iddia etti.

Hakan Canduran, "Ankara'da adalet şehrin dört bir yanına savrulmuştur. Aynı yargı konularına ait mahkemelerimiz bile fiziken farklı yerlerde bulunuyor. Mesleğimizin layığını fiilen yerine getiremiyoruz." diye konuştu.



İcra müdürlüklerinin Yenimahalle ilçesine taşınmasıyla başlayan sürecin, iş, asli ticaret, asli hukuk, sulh hukuk ve tüketici mahkemelerinin taşınmasıyla devam ettiğini kaydeden Canduran, "Fikri ve sınai haklar mahkemeleri gibi ihtisas mahkemelerini de dahil ettiğimizde Başkentimizde adalet 10'u aşkın parçaya bölünmüş durumdadır." dedi.



Baro Başkanı Canduran, "Bir Latin atasözü der ki; 'Dünyanın yıkılmaması için bırak adalet yerini bulsun, dünya yıkılsa da bırak adalet yerini bulsun.' Biz de bu temel atma törenimizle yetkililere temsili yer gösteriyoruz ve 'Artık adalet yerini bulsun' diyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye Barolar Birliği Başkan Yardımcısı Ünsal Toker de Sıhhiye'deki adliye binasının temelinin 1972 yılında atıldığını hatırlattı.

İnşa sürecinde 4 müteahhit değiştiğini belirten Toker, "Özal döneminde burası için kararname bile çıkarılmıştır. Buraya değer verildi ve gerçekten 1986 yılında, avukatlara mesleklerini icra ederken nasıl kolaylık sağladığı ortaya çıktı." değerlendirmesinde bulundu.

Anafartalar'dan, Altındağ'dan, Yenimahalle'den 1989 yılının adli yılında Sıhhiye binasına taşındıklarını anımsatan Ünsal Toker, "O zaman burası ancak 3'te 1 kapasiteyle dolabildi. 3 adliye burada olmasına rağmen biz son derece mutlu avukatlık yapmaya başlamıştık." şeklinde konuştu.



O dönem, "Buranın 5 kilometrelik koridor uzunluğu var, Ankara gerçekten Avrupa'nın en büyük adliye binasına sahip" diye övündüklerini anlatan Toker, bugün ise 'Bir bina, bir tabela' konumuna gelindiğini belirtti.



"Bir adalet binasının mehabeti olması lazım." diyen Ünsal Toker, şöyle konuştu:

"Bir kişi adalet binasına girdiğinde adil yargılanacağı konusunda gerekli hislere sahip olmalı. Gerçekten bu kadar büyük parçalanma bir anda yapılacağına kademeli yapılmalıydı. Adalet Bakanı yer konusunda tespitler yapacağını özel bir gündemde Barolar Birliğimize söyledi. Gereken desteği verecektir."

Ankara Barosu avukatları, etkinliğin sonunda ellerindeki küreklerle temsili temel atma törenini gerçekleştirdi.