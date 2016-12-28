Ankara Barosundan yeni adliye talebi

ANKARA (AA) - Ankara Barosu Başkanı Hakan Canduran, "Ankara'da yaşanan adliye sorununun, tüm mahkemeleri tek çatı altında toplayacak, adalete erişimi kolaylaştıracak büyük ve modern bir yeni adliye binası yapılarak çözülebileceğine inanıyoruz." dedi.

Canduran, Ankara Barosu Eğitim Merkezinde, baro seçimlerinde rakipleri olan Cem Şahin, Çağrı Kuş, Ali Selek, Nuray Özdoğan, Gökçe Bolat ve Erol Aras'ın da katılımıyla basın toplantısı düzenledi.

Adli hizmetlerin 5 farklı binada verildiğini belirten Canduran, idare mahkemeleri, iş ve ticaret mahkemeleri, icra müdürlükleri ve icra mahkemeleri, fikri ve sınai haklar mahkemeleri ile ceza ve hukuk mahkemelerinin kentin farklı semtlerinde olduğunu söyledi.

Bu durumun hem avukatlar hem de vatandaşlar için mağduriyet doğurduğunu ifade eden Canduran, Ankara'ya büyük bir adliye binası yapılması gerektiğini vurguladı.

Canduran, yetkililerden adliye konusunda ivedilikle çözüm beklediklerini dile getirerek, "Ankara'da yaşanan adliye sorununun, tüm mahkemeleri tek çatı altında toplayacak, adalete erişimi kolaylaştıracak büyük ve modern bir yeni adliye binası yapılarak çözülebileceğine inanıyoruz. Bunun için en uygun yerin mevcut adliyenin hemen arkasında bulunan arsa olduğunu düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

