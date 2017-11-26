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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Tuna:

- "Bir hayvanın satışının, bir emtia gibi satışının çok doğru olmadığını düşünüyorum" - "Bununla ilgili bakanlıklarla da görüşeceğim. Pet shoplarda köpek satışının yasaklanması lazım"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Tuna:

ANKARA (AA) - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, "pet shop"larda hayvan satışının yasaklanması gerektiğini, konuyla ilgili bakanlıklarla görüşeceğini belirtti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Tuna, Ankara Büyükşehir Belediyesi 2018 Mali Yılı Bütçesi'nin görüşüldüğü toplantıda, bütçe görüşmesi öncesi belediye meclis üyelerinin önerilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Tuna, sokak hayvanlarıyla ilgili kalıcı bir çözüm bulunması gerektiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Hayvanları tek bir yerde toplamanın mahzurlu olduğunu söylüyorlar. Hayvanların hapsedilmesinin uygun olmadığını, onların özgür olması gerektiğini söylüyorlar. Sonra sokaktaki hayvanlardan vatandaşlarımız tedirgin, rahatsız oluyor. Yani hepsi doğru. Hayvan haklarının ne kadar önemli olduğunun idrakindeyiz. Bir candır, onun da eziyet görmemesi, sağlıklı bir şekilde hayatını devam ettirmesi gerekiyor."

"Pet shop"lardaki hayvan satışının bir kanunla düzenlenmesi gerektiğini değerlendiren Tuna, "Bununla ilgili bakanlıklarla da görüşeceğim. Pet shoplarda köpek satışının yasaklanması lazım. Ayrıca bir hayvanın satışının, bir emtia gibi satışının çok doğru olmadığını düşünüyorum. İnsani değil. Hayvan bir meta değil ki, kalem, kitap, ayakkabı değil ki. Hayvan, o da bir canlı. Onu köleleştiriyorsun. Onun öyle satılmaması lazım." ifadelerini kullandı.

Değerlendirmelerin ardından, Büyükşehir Belediye Meclisi, belediyenin 8 milyar 10 bin liralık, ASKİ'nin 3 milyar liralık ve EGO'nun 990 milyon liralık 2018 Mali Yılı Bütçesi'ni oy birliğiyle onayladı.

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa TunaAnkara Büyükşehir BelediyesiHayvan Satışı
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