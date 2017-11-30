Ankara Büyükşehir Belediyesinden amatörlere destek





ANKARA (AA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Ankara Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (AASKF) iş birliğiyle başkentteki 227 amatör spor kulübüne, 227 bin parçadan oluşan malzeme yardımı yapılacak.

Eşofman takımı, krampon, forma, futbol topu, antrenman forması, tekmelik ve yağmurluktan oluşan malzemelerin dağıtımı 4 Aralık'tan itibaren Sincan'da gerçekleştirilecek. Osmanlıspor, Gençlerbirliği ve Ankaragücü kulüplerine sembolik olarak hediyeleri takdim edildi.

Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen törende konuşma yapan Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mustafa Tuna, amatör sporlara çok önem verdiklerini dile getirerek, "Bizler yerel yönetimler olarak 'çorbada tuzumuz olsun' diyerek desteğimizi gerçekleştiriyoruz. Amatör sporla ilgili olarak hükümetimizin ciddi çalışmaları var." dedi.

AASKF Başkanı Murat Kandazoğlu da başkan Tuna'ya teşekkür ederek, "Başkanımızın malzeme dağıtımı için gayreti bizleri mutlu etmiştir. Amatör sporculara destek, Türk sporuna temel atmaktır." diye konuştu.

Spor kulüpleri adına konuşan Ankaragücü Kulübü Başkanı Mehmet Yiğiner de yıllardır özledikleri tabloyla karşılaştıklarını anlatarak, "Yıllarca malzeme yardımı alamadık. Mustafa Tuna'nın desteklerinin artarak devamını bekliyoruz. Ankaragücü'ne de desteğini bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan da yerel yönetimlerin gelecek yıllarda daha fazla malzeme yardımı için çalışmalarını beklediklerini ifade ederek, "Amatörlük olmazsa profesyonellik olmaz." şeklinde konuştu.

Törenin sonunda Murat Kandazoğlu, başkan Tuna'ya teşekkür plaketi takdim etti.





- Başkan Tuna'dan tören öncesinde açıklamalar





Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, salona girişinde gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Başkan Tuna, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin olarak, "Özel bir toplantıydı. Şehrimizde yapacağımız projelerle ilgili kendilerine bilgi arz ettim." dedi.

Ankara'nın belli yerlerindeki figürlerin kaldırılmasıyla ilgili soruya da başkan Tuna, "Vatandaşlarımızı rahatlatmak için ulaşım imkanını gerçekleştirdik. Dinazor meselesinde ise yerine konuldu. Yani oradaki parçalar Ankapark'ın parçası. Orada başka bir figür de vardı. Dinazor da yeri ve zamanı geldiği için o da yerine gitti." yanıtını verdi.

Başkentte gelecek dönemde neler yapacaklarını açıklayan Tuna, "Yaşadıkça göreceğiz, lafla olmuyor, icraatla oluyor. İcraatlarımızı gerçekleştirdikçe vatandaşlarımızı memnun edeceğimize inanıyoruz. Bununla ilgili Sayın Cumhurbaşkanı'na çalışmalar hakkında bilgi arz ettik." ifadelerini kullandı.

Ankaragücü'ne desteklerinin devam edip, etmeyeceği yönündeki bir soruya da Tuna, "Ankaragücü ile ilgili sayın başkanla istişarelerimizi yapacağız. Nedir, ne değildir, duruma bakacağız ve ona göre davranacağız." açıklamasında bulundu.











