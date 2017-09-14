Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam Cinsel istismar Yaşar Cantemur Emre Batur
Herşey kesintisiz iletişim için
Herşey kesintisiz iletişim için
Ön siparişe sunuldu
Ön siparişe sunuldu
İstavrit bolluğu fiyata yansıdı
İstavrit bolluğu fiyata yansıdı
Mersin'den Antep fıstığı atağı
Mersin'den Antep fıstığı atağı
Milli Piyade Tüfeği artıyor
Milli Piyade Tüfeği artıyor

Ankara Büyükşehirden "Atatürk Meydanı" açıklaması

- Ankara Büyükşehir Belediyesi, TBMM önündeki Atatürk Meydanı ve Anıtı'nın yıkıldığı yönündeki iddiaları yalanladı

Ankara Büyükşehirden

ANKARA (AA) - Ankara Büyükşehir Belediyesince, TBMM önünde bulunan Atatürk Meydanı ve Anıtı'nın yıkıldığı iddialarının gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Atatürk Meydanı ve Anıtı ile önündeki havuzun tadilattan geçirildiği, havuz kısmı, fıskiye sistemi ve mermerleri yenileme çalışmalarının halen sürdüğü ifade edildi.

Anıt üzerindeki yazıların sökülemeyecek şekilde yeniden yazılacağı, yenileme çalışmalarının yaklaşık iki ay süreceği belirtildi.

TBMM önünde bulunan Atatürk Meydanı ve Anıtı'nın yıkıldığı yönündeki iddiaların ise gerçeği yansıtmadığı kaydedildi.


İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Ankara Büyükşehir BelediyesiAtatürk Meydanı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5