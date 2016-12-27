Ankara esnafından Haleplilere yardım

ANKARA (AA) - Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Ankara Toptancıları (GİMAT) esnafı, Haleplilerin ihtiyaçlarını karşılamak için bölgeye 3 tır insani yardım malzemesi gönderdi.

Savaş mağduru Haleplilerin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla Türk Kızılayı tarafından başlatılan 'Haleplileri Görmezden Gelmeyin' kampanyasına destek kapsamında, GİMAT esnafınca toplanan gıda ve çeşitli ihtiyaç malzemelerini taşıyan 6 tır, düzenlenen törenle uğurlandı.

GİMAT Yönetim Kurulu Başkanı Recai Kesimal, törende yaptığı konuşmada, Halep'te yaşanan insanlık dramına kayıtsız kalamadıklarını belirterek, GİMAT'ın birlik ve beraberliğe verdiği önemi, hayırseverliğini sergilemesi açısından insani yardım malzemesi taşıyan tırları ihtiyaç sahiplerine gönderdiklerini söyledi.

Kesimal, GİMAT esnafının her türlü afette ihtiyaç sahiplerinin yanında yer aldığını belirterek, "Tüm Türkiye'ye seslenmek istiyorum. Yardım yapmak için illa sizin gitmenize gerek yok. Büyük bir özveriyle, üstün gayretle çalışan Kızılay eliyle yapılmasını doğru buluyoruz. Şunu gördük ki bu yardımlar süratli, çok iyi organize bir şekilde ulaştırılıyor." diye konuştu.

Türk Kızılayı Genel Müdürü Mehmet Güllüoğlu ise GİMAT tarafından toplanan yardımları Suriyeli ihtiyaç sahiplerine ulaştıracaklarını ifade ederek, "GİMAT, Ankara'da ticaret açısından çok önemli bir yer. Biz de GİMAT esnafının her zaman desteğini gördük. İhtiyaç sahipleri adına kendilerine teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Halep'ten tahliye edilen Suriyelilere ulaştırılacak insani yardım malzemesini taşıyan tırlar, dualarla uğurlandı.