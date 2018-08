Ankara İş Dünyası Örgütleri Platformundan

ANKARA (AA) - Ankara İş Dünyası Örgütleri Platformunca, ekonomideki spekülatif ataklara karşı devreye sokulan tedbirlere ilişkin, "Şu unutulmamalıdır ki cebimizde taşıdığımız her yabancı para, o ülkeye verilmiş faizsiz borçtur. Bunu tahsil etmenin tek yolu da Türk lirasına dönmektir." değerlendirmesinde bulunuldu.

Ankara İş Dünyası Örgütleri Platformu üyesi başkanlarla Ankara Sanayi Odası (ASO) Meclis üyeleri, ASO'da düzenlenen toplantıda, Türkiye ekonomisine yönelik spekülatif ataklar ve ekonomideki gelişmeleri değerlendirdi.

ASO Başkanı Nurettin Özdebir, Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran ve Ankara Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Faik Yavuz'un da aralarında bulunduğu iş dünyası örgütlerinin başkan ve yöneticilerinin katılımıyla yapılan toplantının ardından ortak deklarasyon yayımlandı.

Platform adına deklarasyonu okuyan Özdebir, "Şunun bilinmesi gerekir ki aziz milletimizin vatan sevgisi ekonomik saldırılarla dize getirilemez, getirilemeyecektir de. Birlik ve beraberliğin sağlanması Türkiye'nin bu süreci kolay bir şekilde aşmasını sağlayacaktır." dedi.

Özdebir, iş dünyasının döviz borcuna dikkati çekerek, şu ifadeleri kullandı:

"Piyasadaki asimetrik bilginin aksine bunların karşılıkları mal ve hizmet ticaretinden kaynaklanan taahhütler olarak bankalarda bulunmakta ve bu karşılıklar devletimizin güvencesi altındadır. Biliyoruz ki kendi kaynağını kendisi yaratabilen bir ülke haline gelmemiz zaruridir. Şunu da biliyoruz ki ülkenin ekonomik bağımsızlığının sağlanmasında yegane ve tek çıkar yol budur."

Ekonomik saldırıların en kısa zamanda bertaraf edileceğinden ve bu süreçten ülkenin en kısa zamanda çıkacağından kuşkularının olmadığını vurgulayan Özdebir, iş dünyası olarak yükümlülüklerinin farkında olduklarını, daha çok çalışmaya ve daha çok üretmeye devam edeceklerini söyledi.

- "Tüm kesimleri itidalli davranmaya davet ediyoruz"

Özdebir, ekonomide ortaya çıkan kırılganlıkların aşılmasının mevcut işletmelerin yaşatılmasına bağlı olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bu işletmelerin, sağlanacak teşviklerle yüksek teknolojili ve katma değeri yüksek mal ve hizmet üreten işletmelere dönüşeceği aşikardır. Bu tür yatırımlar kur riskini azaltacak önemli bir faktördür. Dövize olan iç talebin yüksekliği kurların yükselmesinde önemli nedenlerden biridir. Şu unutulmamalıdır ki cebimizde taşıdığımız her yabancı para o ülkeye verilmiş faizsiz borçtur. Bu borcu tahsil etmenin tek yolu da Türk lirasına dönmektir."

Milli çıkarları her şeyin üzerinde tutan bir anlayışla çağdaş medeniyetler seviyesine ulaşmak için milli bir ekonomiye sahip olunması gerektiğini dile getiren Özdebir, "Bu süreçte toplumun tüm kesimlerini itidalli davranmaya davet ediyoruz. İş dünyası olarak ülkemizin geleceği için her zaman ve her koşulda milletimizin ve devletimizin yanındayız." dedi.