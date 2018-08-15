Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi pilot Trabzon Bursa pilot üniversite
GÜNDER'den kınama ve destek
GÜNDER'den anlamlı açıklama
Kur durumu yansıtmıyor
Kur durumu yansıtmıyor
7 ayda 17 milyon yolcu taşıdı
7 ayda 17 milyon yolcu...
Fındık alımı başladı
Fındık alımı başladı
TESK'ten tasarruf çağrısı
Tasarruf çağrısı

Ankara İş Dünyası Örgütleri Platformundan "spekülatif atak" tepkisi

- Ankara İş Dünyası Örgütleri Platformu: - "Şu unutulmamalıdır ki cebimizde taşıdığımız her yabancı para o ülkeye verilmiş faizsiz borçtur. Bunu tahsil etmenin tek yolu da Türk lirasına dönmektir"

Ankara İş Dünyası Örgütleri Platformundan

ANKARA (AA) - Ankara İş Dünyası Örgütleri Platformunca, ekonomideki spekülatif ataklara karşı devreye sokulan tedbirlere ilişkin, "Şu unutulmamalıdır ki cebimizde taşıdığımız her yabancı para, o ülkeye verilmiş faizsiz borçtur. Bunu tahsil etmenin tek yolu da Türk lirasına dönmektir." değerlendirmesinde bulunuldu.

Ankara İş Dünyası Örgütleri Platformu üyesi başkanlarla Ankara Sanayi Odası (ASO) Meclis üyeleri, ASO'da düzenlenen toplantıda, Türkiye ekonomisine yönelik spekülatif ataklar ve ekonomideki gelişmeleri değerlendirdi.

ASO Başkanı Nurettin Özdebir, Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran ve Ankara Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Faik Yavuz'un da aralarında bulunduğu iş dünyası örgütlerinin başkan ve yöneticilerinin katılımıyla yapılan toplantının ardından ortak deklarasyon yayımlandı.

Platform adına deklarasyonu okuyan Özdebir, "Şunun bilinmesi gerekir ki aziz milletimizin vatan sevgisi ekonomik saldırılarla dize getirilemez, getirilemeyecektir de. Birlik ve beraberliğin sağlanması Türkiye'nin bu süreci kolay bir şekilde aşmasını sağlayacaktır." dedi.

Özdebir, iş dünyasının döviz borcuna dikkati çekerek, şu ifadeleri kullandı:

"Piyasadaki asimetrik bilginin aksine bunların karşılıkları mal ve hizmet ticaretinden kaynaklanan taahhütler olarak bankalarda bulunmakta ve bu karşılıklar devletimizin güvencesi altındadır. Biliyoruz ki kendi kaynağını kendisi yaratabilen bir ülke haline gelmemiz zaruridir. Şunu da biliyoruz ki ülkenin ekonomik bağımsızlığının sağlanmasında yegane ve tek çıkar yol budur."

Ekonomik saldırıların en kısa zamanda bertaraf edileceğinden ve bu süreçten ülkenin en kısa zamanda çıkacağından kuşkularının olmadığını vurgulayan Özdebir, iş dünyası olarak yükümlülüklerinin farkında olduklarını, daha çok çalışmaya ve daha çok üretmeye devam edeceklerini söyledi.

- "Tüm kesimleri itidalli davranmaya davet ediyoruz"

Özdebir, ekonomide ortaya çıkan kırılganlıkların aşılmasının mevcut işletmelerin yaşatılmasına bağlı olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bu işletmelerin, sağlanacak teşviklerle yüksek teknolojili ve katma değeri yüksek mal ve hizmet üreten işletmelere dönüşeceği aşikardır. Bu tür yatırımlar kur riskini azaltacak önemli bir faktördür. Dövize olan iç talebin yüksekliği kurların yükselmesinde önemli nedenlerden biridir. Şu unutulmamalıdır ki cebimizde taşıdığımız her yabancı para o ülkeye verilmiş faizsiz borçtur. Bu borcu tahsil etmenin tek yolu da Türk lirasına dönmektir."

Milli çıkarları her şeyin üzerinde tutan bir anlayışla çağdaş medeniyetler seviyesine ulaşmak için milli bir ekonomiye sahip olunması gerektiğini dile getiren Özdebir, "Bu süreçte toplumun tüm kesimlerini itidalli davranmaya davet ediyoruz. İş dünyası olarak ülkemizin geleceği için her zaman ve her koşulda milletimizin ve devletimizin yanındayız." dedi.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Ankara İş Dünyası Örgütleri PlatformuASOBasın AçıklamasıDeklarasyonNurettin Özdebir
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5