ANKARA (AA) - Başbakan Binali Yıldırım, "Türkiye kimsenin parmak sallayarak hizaya getireceği bir ülke değildir. Türkiye, eşit şartlarda, uluslararası platformda her ülkeyle konuşur, görüşür, konularını müzakere eder ama Türkiye karşıtlığı üzerinden, düşmanlığı üzerinden prim yapmak isteyenlere da müsamaha gösteremeyiz." dedi.

Başbakan Yıldırım, Kahramankazan'da düzenlenen "Ankara-Kahramankazan yolu temel atma töreni"nde yaptığı konuşmada, Almanya'nın tavrını eleştirdi. Yıldırım "'Gümrük Birliği genişletilmesin, güncellenmesin.' Sanki biz de can atıyoruz. Dur bakalım. Sen 'Gümrük Birliği güncellenmesin' diyorsun. Türkiye, milletinin, ülkesinin menfaati olmayan, ülkesinin yararına olmayan hiçbir şeyin peşinde olmaz." ifadesini kullandı.

Neye karar verilecekse önce millete soracaklarını vurgulayan Yıldırım, "Bu tip açıklamalar, Avrupa'ya da Türkiye'ye de zarar verir. Onun için bir kez daha Almanya'yı sağduyulu olmaya davet ediyorum. Türkiye kimsenin parmak sallayarak hizaya getireceği bir ülke değildir. Türkiye, eşit şartlarda, uluslararası platformda her ülkeyle konuşur, görüşür, konularını müzakere eder ama Türkiye karşıtlığı üzerinden, düşmanlığı üzerinden prim yapmak isteyenlere da müsamaha gösteremeyiz." diye konuştu.

"Türkiye bizim sevdamız, millet başımızın tacı." diyerek, Yunus Emre'nin "Biz gönüller yapmaya geldik. Gönüllere yol yapmaya geldik." sözlerini okuyan Yıldırım, bugün bu yollardan birini, Kahramankazan-Ankara yolunun temelini attıklarını dile getirdi.

- "Adeta Ankara'ya ikinci bir çevre yolu yapmış olacağız"

Başbakan Yıldırım, 30 kilometre, 3 gidiş ve gelişi olacak ve böylelikle trafiği daha da rahatlatacak Kahramankazan-Ankara yolunun 370 milyon liralık bir yatırım olduğunu bildirdi. Müteahhidin yolu 2020'nin Mayıs ayında ancak bitirebileceğini ifade ettiğini aktaran Yıldırım, "Geç değil mi? 2019'un Ağustos ayında bitsin. İki sene ister çünkü alt geçitler, üst geçitler, kavşaklar var." dedi.

Yıldırım, yolda 9 üst geçit, 3 alt-üst geçit olmak üzere toplam bin 270 metre köprü ve 12 tane de köprülü kavşak olduğunu aktararak, yolun tamamlanmasıyla sanayi merkezi haline gelen Kahramankazan'ın Ankara ile bağlantısının çok daha güçlü hale geleceğine, Kızılcahamam istikametinde trafik yoğunluğunun da azalacağına işaret etti.

Tören alanında toplanan vatandaşlara bir müjdesi daha olduğunu söyleyen Yıldırım, Kahramankazan-Esenboğa Havalimanı arası yolun yapılacağını da açıkladı. Yolun proje çalışmalarının gerçekleştirildiğini belirten Yıldırım, "Bu yol yapıldığında adeta Ankara'ya ikinci bir çevre yolu yapmış olacağız. Oradan Yenikent ve Sincan bağlantısıyla da birleştireceğiz, böylece Kahramankazan-Akyurt arasını çok kestirme bir yoldan bağlamış olacağız. Hayırlı uğurlu olsun. Yaptığımız bütün bu yatırımlarla ilçeleri birbirine, Ankara'yı bütün Türkiye'ye daha güvenli bir şekilde bağlamış oluyoruz." diye konuştu.

- "Bu ülkede bölücülere de FETÖ'cülere de asla yer yok"

Binali Yıldırım, yarınların bugünden daha aydınlık, daha güzel olacağının altını çizerek, "Siz, AK Parti iktidara geldiği ilk günden beri desteğinizi hep artırdınız, her seçimde AK Parti'yi iktidara taşıdınız. Şimdi önümüzde önemli bir hedef var. Sizlere güveniyorum, bu teşkilata güveniyorum. Bu teşkilat, 15 yıldır destan yazdı. Türkiye'ye çağ atlattı. Bir Türkiye'yi üç Türkiye yaptınız, Allah sizden razı olsun." değerlendirmesinde bulundu.

Tören alanında toplanan vatandaşlara ve parti teşkilatına "2019'a aynı heyecanla var mıyız? 2019 yerel seçimlerinde, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yine destan yazacak mıyız?" diyen soran Yıldırım, "evet" cevabını aldı.

Yıldırım, şunları kaydetti:

"Size güveniyoruz. Teşkilatlarımızın, özellikle hanımefendilerin AK Parti'nin başarısında çok özel bir yeri olduğunu biliyoruz. Allah sizden razı olsun. Sağolun, varolun. Gençler, gelecek sizlerin. İnşallah hep birlikte daha güzel bir ülke, daha güzel yıllar, ülkemizin 2023 hedeflerini gerçekleştirmek için canla başla Cumhurbaşkanımızın liderliğinde çalışmaya, didinmeye, ülke, millet için en güzelini yapmaya gayret edeceğiz. Bu ülkede bölücülere de FETÖ'cülere de asla yer yok. Onlara da fırsat vermeyeceğiz."

Yıldırım, konuşmasının sonunda Ankara-Kahramankazan yolunun hayırlı olması temennisinde bulundu.

- Notlar

Başbakan Yıldırım, konuşmasının ardından, katılımcılarla birlikte temel atma töreninin açılış kurdelesini kesti. Yıldırım, kurdele kesimi sırasında yolun açılışını da 15 Temmuz Darbe Girişimi'ni anma törenlerinde, 15 Temmuz 2019'da yapacaklarını bildirdi.

Törene, Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, bazı AK Parti milletvekilleri, Ankara Valisi Ercan Topaca, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ile Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk de katıldı.

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