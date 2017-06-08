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Ankara merkezli 25 ilde askerlere yönelik FETÖ operasyonu

- Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında 60 asker hakkında gözaltı kararı verildi - Gözaltına alınan 42 şüpheliden 17'si tutuklandı

Ankara merkezli 25 ilde askerlere yönelik FETÖ operasyonu

ANKARA (AA) - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine yönelik soruşturması kapsamında 25 ilde 31 Mayıs'ta başlatılan operasyonda, hakkında gözaltı kararı verilen 60 askerden 42'si yakalandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Kara Harp Okulunda görevli 43'ü muvazzaf 60 asker hakkında 31 Mayıs'ta gözaltı kararı verdi.

Soruşturma kapsamında aralarında Ankara, İstanbul, İzmir, Erzurum ve Malatya'nın da bulunduğu 25 ilde operasyon düzenleyen güvenlik güçleri, askerlerden 42'sini gözaltına aldı. Diğer askerlerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Gözaltına alınan askerlerden 17'si sevk edildikleri Ankara Adliyesi'nde tutuklandı. Diğer şüphelilerin savcılıktaki işlemleri sürüyor.



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25 Ilde OperasyonAnkara Cumhuriyet BaşsavcılığıFetö
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