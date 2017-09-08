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Ankara merkezli 25 ilde "darbe" operasyonu

- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Kara Harp Okulunda silahlandırılarak nizamiyelerde görevlendirildikleri belirlenen 69 öğrenci hakkında gözaltı kararı alındı

Ankara merkezli 25 ilde

ANKARA (AA) - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Kara Harp Okulunda silahlandırılarak nizamiyelerde görevlendirildikleri belirlenen 69 öğrenci hakkında gözaltı kararı verdi.

Edinilen bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçları Soruşturma Bürosunca, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Kara Harp Okulunda silahlandırılarak nizamiyelerde görevlendirildikleri belirlenen 69 öğrenci hakkında soruşturma başlatıldı.

Savcılığın talimatıyla harekete geçen polis, 69 sanığın gözaltına alınması için çalışma yaptı.

Sabah saatlerinden itibaren Ankara merkezli 25 ilde gerçekleştirilen operasyonla sanıklardan 50'sinin gözaltına alındığı, diğer sanıkların yakalanması için başlatılan çalışmaların da sürdüğü öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Ankara Cumhuriyet BaşsavcılığıDarbeFetö
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