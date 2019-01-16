ANKARA (AA) - Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkan Vekili Halil İbrahim Yılmaz, "Anadolu'nun dünyaya açılan kapısı Ankara'da yapılmakta olan uluslararası fuar alanına dünyanın en büyük teknoloji fuarını getirmek istiyoruz. Bu amaçla dünyada fuarcılık alanında söz sahibi kişileri Ankara'ya getireceğiz." dedi.

Yılmaz, AA muhabirine, ATO heyeti olarak Ankara'nın teknolojik geleceğini modellemek ve gerekli altyapı çalışmalarını projelendirmek için ABD'ye yaptıkları ziyarete ilişkin açıklamada bulundu.

Los Angeles ile San Francisco Silikon Vadisi'nde gerçekleştirdikleri görüşmeler ve Las Vegas "CES 2019" fuarında yaptıkları incelemeler sonucunda, Ankara için teknoloji alanında yeni bir yol haritası belirlediklerini ifade eden Yılmaz, Ankara'da teknolojiyi, doğal kaynakların etkin kullanımı için seferber etmeye yönelik çalışmalar yürüttüklerini, bu kapsamda "CleanTech" ismiyle kurulan kuluçka merkezinde incelemelerde bulunduklarını aktardı.

Yılmaz, teknolojinin imkan ve kabiliyetlerinden faydalanılarak, doğru organizasyon modelleri kurularak, temiz teknoloji ile inşa edilen temiz kentlerin hayal olmadığını, bu fikri Ankara'ya taşımak için önemli görüşmeler gerçekleştirdiklerini kaydetti.

CleanTech kuluçka merkezi kurucusu Fred H. Walti'nin merkez hakkında heyetlerine ayrıntılı bilgiler verdiğini anlatan Yılmaz, "Ziyaret neticesinde Ankara'ya uygun paydaşların öncülük edeceği CleanTech benzeri, tıbbi cihaz, akıllı tarım, yeşil enerji, raylı ulaşım, şehir içi ulaşım ve benzeri alanları odaklayan bir altyapının kurulması ve Ankara'nın fikri potansiyelini temsil eden genç girişimcilerin endüstri için seferber edilmesi için süreç başlatıldı." diye konuştu.

Yılmaz, gezi kapsamında, teknoloji alanında dünyanın en büyük etkinliklerinden biri olan "CES 2019" fuarının Uluslararası Program ve Şove Direktörü John T. Kelley ve ekibiyle bir araya geldiklerini, "Ankara'yı bir fuar kentine dönüştürme vizyonlarını" ortaya koyduklarını aktardı.

- "Yeni iş alanları için girişim"

İş birliğinin geliştirilmesi için CES yetkililerini Ankara'ya davet ettiğini belirten Yılmaz, "Anadolu'nun dünyaya açılan kapısı Ankara'da yapılmakta olan uluslararası fuar alanına dünyanın en büyük teknoloji fuarını getirmek istiyoruz. Bu amaçla dünyada fuarcılık alanında söz sahibi kişileri Ankara'ya getireceğiz." dedi.

Ziyaretlerinde, Ankara ve Anadolu tüccarlarının küresel rekabet liginden pay alacak şekilde yeni iş alanlarına kayması için girişimlerde bulunduklarını da aktaran Yılmaz, pek çok üyelerinin faaliyet alanlarının 10 yıl içinde geçerliliğini yitireceğine dikkati çekti.

Yılmaz, bu nedenle, üyelerini dünyada yükselen ticaret trendleriyle tanıştırmak istediklerini vurgulayarak, "Küresel ticaretten daha fazla pay almak için girişimlerimiz sürecek. Uluslararası rekabete dayanabilecek şekilde, katma değeri yüksek, geleceğin ürünlerini pazarlayan üyelerimizle ülke ekonomimiz daha da güçlenecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Ankara'da yerleşik 11 teknokent olduğunu belirten Yılmaz, bu merkezlerde üretilen fikir ve teknolojilerin dünya standartlarının hiç de gerisinde olmadığını söyledi. Yılmaz, bu potansiyelin dünya sahnesine taşınması için belirlenecek yeni fikirler ve sahipleri ile "CES 2020" fuarına Ankara standı ile katılım sağlanması için ATO olarak çalışmalara başlanacağını kaydetti.

- Ankara Holywood'u ağırlayacak

Ankara'nın tarihi ve doğal dokusu ile turizm destinasyonu olarak dünyada hak ettiği noktaya ulaşabilmesi için de çalışmalar yaptıklarını dile getiren Yılmaz, bu kapsamda Türk Konsolosluğunun desteği ile Ankara'da, ABD'li basın heyetini veya Los Angeles'ta yaşayan Hollywood ünlülerini ağırlayarak tanıtım yapmak istediklerini söyledi.

Yılmaz, Ankara'nın çevresinde yer alan turizm destinasyonlarını kapsayan bir paket ile Ankara'dan direkt uçuşların tüm dünyaya lanse edileceği bir organizasyon gerçekleştirilmesinin yerinde olacağının altını çizdi.

- Geziden notlar

Yapay zeka, 5G'li cihazlar, 8K'lı katlanabilir TV'ler ve geleceğin insansız otomobillerinin sergilendiği "CES 2019"da 155'ten fazla ülkeden 4 bin 500'ün üzerinde şirket yer aldı.

Fuarda, dünya devlerinin stantlarını dolaşan heyet, teknolojinin ulaştığı mevcut seviye ve gideceği yön hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Ziyaret kapsamında, Türkiye'nin Los Angeles Başkonsolosu Can Oğuz ile de bir görüşme gerçekleştiren heyet, Türkiye'nin geleneksel ürünlerinin ihracatının geliştirilmesine yönelik iş birliği kararı aldı.



"StarCamp" ve "Instagram"ın kurucuları Kevin Systrom ve Mike Krieger'e de kuruluş aşamasında ev sahipliği yapan "SomaCentral"ı da ziyaret eden ATO heyeti, Silikon Vadisi'nde faaliyet göstermek isteyen Türk girişimcilere yönelik sağlanan hizmetlerle ilgili bilgi aldı ve olası iş birliği seçeneklerini araştırdı.

Türkiye'deki 5 üniversite tarafından KOSGEB desteğiyle kurulan StarCamp, sunduğu mentorlük hizmeti ve eğitim olanaklarıyla, Türkiye'den fikir ve proje sahibi genç girişimcilere ABD pazarında yol gösteriyor.

- "ABD pazarına açılma fikirleri değerlendirildi"

Heyetin görüşme ve incelemelerinde, Ankara'daki girişimciler için Silikon Vadisi'nde kurulabilecek ortak çalışma alanlarının işletilmesinde "SomaCentral" ile iş birliği ve tecrübe aktarımı, Türkiye'de geliştirilen teknoloji projelerinin "StarCamp" aracılığıyla Silikon Vadisi üzerinden ABD pazarına açılması fikirleri de değerlendirildi.

Görüşmelerde, üretimin Ankara'da, iş geliştirme ve satış operasyonlarının ise Silikon Vadisi'nde gerçekleştirilmesiyle Türkiye'den ABD pazarına yapılması muhtemel yüksek teknoloji ihracatının, Türkiye'nin geleceğinde etkili olacağı konusunda hemfikir olundu.

ATO heyetince, yerinde incelemeler yapma ve projelerle ilgili yol haritası oluşturma amacıyla Ankara'ya davet edilen "Starcamp" yetkilileri, "her tür iş birliğine açık olduklarını ve Ankara Ticaret Odası ile yapılacak projeler konusunda heyecan duyduklarını" iletti.

- Türk girişimci ile buluşma

Heyet, ODTÜ Metalurji Mühendisliği'nden birincilikle mezun olan ve yarı iletken teknolojilerinde önemli başarılara imza atarak 200'ün üzerinde patent alan ünlü Türk girişimci Dr. Cem Başçeri ile de bir araya geldi.

Yarı iletken teknolojilerinde hammadde olarak kullanılacak tescilli ve devrim niteliğindeki "GaN" bazlı levha üretim prosesini geliştiren Başçeri'nin çalışmaları ile üretim maliyetlerinin düşmesi, komponentlerin az ısınması ve çalışma verimliliğinin artması hedefleniyor. Bu malzemenin hammadde olarak kullanıldığı bir Tesla aracının menzili yüzde 40 civarında artabilecek veya bir veri merkezinde soğutma ihtiyacı olmadan yüzde 70 daha az enerji harcanarak aynı işlemci gücü elde edilebilecek.

Yüksek veri transferine olanak tanıdığı için, kablosuz iletişim teknolojileri de tescillenen bu yeni malzemenin kullanım alanları içinde yer alacak.

ATO Heyeti, Başçeri ile yarı iletken teknolojilerinin Ankara'da hızla gelişmekte olan savunma sanayi alanında nasıl kullanılabileceğine dair fikir alışverişinde bulundu.