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Ankara Valisi Topaca, koruyucu ailelerle iftar yaptı

ANKARA (AA) - Ankara Valisi Ercan Topaca, Koruyucu Aile, Evlat Edinme Derneği ile Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü işbirliğinde gerçekleştirilen iftara katıldı.Topaca, iftarda yaptığı konuşmada, koruyucu aile sisteminin devletin son...

Ankara Valisi Topaca, koruyucu ailelerle iftar yaptı

ANKARA (AA) - Ankara Valisi Ercan Topaca, Koruyucu Aile, Evlat Edinme Derneği ile Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü işbirliğinde gerçekleştirilen iftara katıldı.

Topaca, iftarda yaptığı konuşmada, koruyucu aile sisteminin devletin son dönemde yaptığı en önemli hizmetlerden biri olduğunu belirterek, devlet koruması altına alınan çocuklara, gönüllü koruyucu aile olanların gösterdiği sevgi ve sıcaklığın ayrı bir önemi olduğunu söyledi.

Devletin yuva ve yurtlarında kalan çocuklara gerekli özenin gösterildiğini vurgulayan Topaca, "Sizin onlara verdiğiniz sıcaklığı, samimi duyguları, bizim kurumlarımızda verme şansımız olmuyor. Dolayısıyla bu kurumu şahsen valilik yaptığım dönemlerde hep destekledim. Koruyucu ailelerimizle yakın ilişki içerisinde olmaya çalıştım. Koruyucu ailelerde olan çocuk sayısının artması konusunda hep gayret içerisinde oldum, bundan sonra da olacağız." dedi.

İftara, Aile ve Sosyal Politikalar Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Topaca'nın eşi Sevim Topaca, Müsteşar Yardımcısı Hakkı Öztürk, Ankara Aile ve Sosyal Politikalar Müdürü Bestami Erkoç, Limak Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir, KOREV Derneği Başkanı Ülkü Aydeniz, koruyucu aileler ve çocuklar katıldı.




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IftarKoruyucu AileVali Topaca
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