Ankara ve Kırıkkale için yağış uyarısı

ANKARA (AA) - Ankara ve Kırıkkale çevrelerinde kuvvetli gök gürültülü sağanağın akşam saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, son radar verileri ve meteorolojik tahminler doğrultusunda başkentin güney ve doğu ilçeleri (Bala, Elmadağ, Kalecik, Mamak) ile Kırıkkale çevrelerinde kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış öngörülüyor.
Meydana gelebilecek ani sel, su baskını, kuvvetli rüzgar ve yerel küçük çaplı dolu oluşma riskine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.