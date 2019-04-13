Ankara ve Kırıkkale için yağış uyarısı ANKARA (AA) - Ankara ve Kırıkkale çevrelerinde kuvvetli gök gürültülü sağanağın akşam saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, son radar verileri ve meteorolojik tahminler doğrultusunda...

13 Nisan 2019 Cumartesi 15:53