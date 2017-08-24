Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam Burak Sadıç yandex gaziantepspor
NBA'de dev takas
NBA'de dev takas
Şah damarı üç kat büyüdü
Şah damarı üç kat büyüdü
Motorine 7 kuruş indirim
Motorine 7 kuruş indirim
Barter modeliyle ihracat
Barter modeliyle ihracat
Türkiye'nin “5 yıldızlı“ kenti Antalya
Türkiye'nin 5 yıldızlı kenti

Ankara'da 731 FETÖ şüphelisi hakkında iddianame

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün Emniyet'teki mahrem yapılanması içinde yer aldıkları belirlenen 731 şüpheli hakkında "Silahlı terör örgütü yöneticisi olmak" suçundan iddianame hazırlandı.

Ankara'da 731 FETÖ şüphelisi hakkında iddianame

ANKARA (AA) - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Emniyet'teki mahrem hizmetler Ankara yapılanması içinde yer aldıkları belirlenen 731 kişi hakkında "Silahlı terör örgütü yöneticisi olmak" suçundan 15 yıldan 22,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenledi.

Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçları Soruşturma Bürosu savcılarından Serhat Özveren tarafından hazırlanarak Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilen iddianamede, Emniyet Genel Müdürlüğü müşteki olarak yer aldı.

Örgütün kuruluşu, amacı ve Emniyet'teki mahrem yapılanmasının anlatıldığı iddianamede, mahrem hizmetlerin Ankara yapılanması içinde yer aldıkları tespit edilen 731 şüpheli için "Silahlı terör örgütü yöneticisi olmak" suçundan 15 yıldan 22,5 yıla kadar hapis cezası istendi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, 18 Nisan 2017'de savcılığa müracaat eden bir kişi, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün "Emniyet mahrem hizmetler yapılanması"yla ilgili açıklamada bulunmak istediğini belirterek, bir cep telefonu ve iki micro SD kartı teslim etti.

600 bin dolar nakit paraya el konuldu

"Garson" isimli gizli tanığın ifadesi ve elde edilen dijital materyallerin incelenmesiyle başlatılan soruşturma kapsamında, örgütün mahrem hizmetler Ankara il yapılanması içinde bulundukları belirlenen 731 kişi hakkında işlem başlatıldı.

FETÖ ile bağlantılı 8 şirket, örgüte ait 55 daire ve yaklaşık 600 bin dolar nakit paraya el konuldu.

Soruşturmayla, örgütün Emniyet mahrem hizmetler yapılanmasının, Emniyet teşkilatında görevli tüm polis memuru, amir ve müdürleri çeşitli kodlar vererek fişledikleri ortaya çıktı.

Muhabir: Serdar Açıl, Aylin Sırıklı

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
FetöMahremTürkiye
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5