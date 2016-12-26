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Ankara'da arazi dolandırıcılığı operasyonu

- Almanya'daki arsa sahibinin bilgisi dışında 22 dönüm araziyi piyasa fiyatının yarısına satmaya çalıştıkları öne sürülen 3 kişi, Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yakalandı

Ankara'da arazi dolandırıcılığı operasyonu

ANKARA (AA) - Ankara'da 22 dönüm araziyi, Almanya'daki arsa sahibinin bilgisi dışında piyasa fiyatının yarısına üçüncü kişilere satmaya çalıştıkları iddia edilen 3 şüpheli, gözaltına alındı.

AA muhabirinin emniyet yetkililerinden aldığı bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları çalışma sonucu bazı kişilerin Altındağ ilçesinde arazi dolandırıcılığı yaptığını belirledi.

Cumhuriyet Savcılığının talimatı doğrultusunda yapılan teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin Tatlar köyündeki 22 dönüm araziyi Almanya'daki sahibinin bilgisi dışında, piyasa fiyatının yarısına üçüncü kişilere satmaya çalıştığını tespit eden ekipler, operasyon düzenledi. Alıcı ve satıcıların Altındağ Tapusunda bir araya geldiği sırada düzenlenen operasyonda Selda K, Vahdettin K. ve Hüsamettin G. ile alıcı Ahmet K. gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğüne getirilen şüphelilerden Selda K'nin İstanbul'da yaşadığı, Vahdettin K. ile yerine geçmeye çalıştığı arsa sahibinin bilgileri ve imza taklidini yapabilmek için çalıştığı öğrenildi.

Şüphelilerin Ankara'daki emlakçı Hüsamettin G. ile irtibata geçerek alıcı Ahmet K. ile 900 bin liraya anlaştığı, 400 bin lira karşılığı bir otobüsün takas edildiği, kalan miktarın ise nakit olarak verildiği bilgisine ulaşıldı.

Zanlılardan Ahmet K. emniyetten serbest bırakılırken diğer 3 şüpheli Ankara Adliyesi'ne sevk edildi.

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Ankara Emniyet MüdürlüğüMali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
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