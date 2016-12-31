Ankara'da AVM'lere sıkı güvenlik

ANKARA (AA) - MELİKE KINACI - Ankara Valisi Ercan Topaca, AVM'lerin güvenliklerine ilişkin, "Ankara'daki alışveriş merkezlerinin tümünü masaya yatırdık, her birini tek tek mercek altına aldık. Vatandaşın güvenliği için uygun kontrol sistemi olmayanlara tebligat ve uyarılar yaptık. Gerekli tedbirlerin bütün alışveriş merkezlerinde alınmasını sağladık." dedi.

Topaca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son dönemde artan terör olayları ile vatandaşların alışveriş merkezlerinin (AVM) güvenliği konusunda endişe duymaması gerektiğini, olası terör olaylarına karşı önlemlerin alındığını bildirdi.

Göreve başladığı tarih itibarıyla başkentli vatandaşların güven ve huzur içinde yaşaması için çeşitli önlemler aldıklarını anlatan Topaca, muhtemel terör olaylarına karşı güvenlik ekipleri ile seferber olduklarını kaydetti.

Genellikle ülke çapında meydana gelen terör olaylarının ardından, AVM'lere giden kişi sayısında düşüş yaşandığına yönelik ifadelere değinen Topaca, "Söz konusu olaylardan belli bir süre sonra hayatın normale döndüğünü gözlemliyoruz. Bir de alınan güvenlik tedbirlerinden sonra terör eylemleri zorlaştı. Alışveriş merkezlerimizin genel anlamda güvenli olduğunu söyleyebiliriz." ifadelerini kullandı.

Topaca, AVM'lerin güvenlik durumunu kontrol ettiklerini bildirerek, şöyle devam etti:

"Ankara'daki alışveriş merkezlerinin tümünü masaya yatırdık, her birini tek tek mercek altına aldık. Vatandaşın güvenliği için uygun kontrol sistemi olmayanlara tebligat ve uyarılar yaptık. Gerekli tedbirlerin bütün alışveriş merkezlerinde alınmasını sağladık. Hangilerinin girişinde arama yapılıyor, hangilerinde x-ray, kapı dedektörü var, elektronik olarak bir taramadan geçiyor. Bunların hepsini ortaya çıkararak titiz bir çalışma yürüttük."

Söğütözü'nde bulunan bir alışveriş merkezinden örnek veren Topaca, AVM'nin kafe ve restoranların bulunduğu açık alanına dahi, giriş çıkışların kontrol edilebileceği bir güvenlik sistemi kurduklarını dile getirdi.

- "Vatandaşlarımız dikkatli olduğu takdirde riski sıfıra indirebiliriz"

Topaca, Ankara'daki bütün alışveriş merkezlerinde benzer uygulamalara gidildiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu konuda AVM'lerde çalışan özel güvenlik personeli ve yöneticilerde bir farkındalık oluştu. Ayrıca biz de sürekli denetliyor, kontrolü elden bırakmıyoruz. Her alışveriş merkezinde özel güvenliğin yaptığı işlemleri denetleyen ikişer polisimiz var. Onlar da sürekli gözetliyor. Alışveriş merkezleri açık olduğu sürelerde oradalar. Hem güvenlik tedbiri almak, hem de özel güvenlik personelinin çalışmasını, alınan tedbirleri koordine etmek ve denetlemekle görevliler."

Zaman zaman AVM'leri bizzat dolaşarak yerinde denetim yaptıklarını da vurgulayan Topaca, "Vali yardımcısı, il emniyet müdür yardımcısı arkadaşlarımız da bütün AVM'leri geziyor. Vatandaşlarımıza şunu söyleyebiliriz, 'Alışveriş merkezlerimiz güvenlidir. Tedbirler etkili bir şekilde uygulandığı sürece ve vatandaşlarımız da dikkatli olduğu takdirde bu riski sıfıra indirebiliriz inşallah.' Şu anda bütün alışveriş merkezlerinde eksiksiz tedbir uygulamaya çalışıyoruz. Bazı AVM'lerde tek tük tali kapılar var. Oralardan bir sızma olabilir endişesiyle tüm ana ve tali girişleri de kontrol ettiriyoruz." diye konuştu.

Vali Topaca, güvenlik denemesi amaçlı belinde silah taşıyan polisleri AVM'lere gönderdiklerini, bu polisler geçmişte kontrolsüz bir şekilde içeri girebilirken alınan önlemlerle bunun önlendiğini sözlerine ekledi.