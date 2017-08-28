Ankara'da bayram önlemleri

ANKARA (AA) - Ankara Valiliğince, Kurban Bayramı dolayısıyla Esenboğa Havalimanı, gar, terminal ve yollarda yaya ve motorlu devriyeler ile trafik ve asayiş ekiplerinin sayılarının artırılacağı bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Kurban Bayramı için başkentte alınan önlemlere ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, vatandaşların Kurban Bayramı'nı huzur ve güven içerisinde geçirmeleri amacıyla gerekli tertip ile tedbirlerin başta birimlerin üst yöneticileri olmak üzere her kademedeki personel tarafından titizlikle yerine getirileceği vurgulandı.

İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce yarından itibaren 5 Eylül Salı gününe kadar gerekli tüm emniyet tertip ve tedbirlerinin alınacağı belirtilen açıklamada, Esenboğa Havalimanı, gar ve terminallerde yaya ve motorlu devriyeler ile şehir içi ve devlet karayolları üzerinde görevli trafik ile asayiş ekiplerinin sayılarının artırılacağı kaydedildi.

Açıklamada, Samsun yolu Çalışkanlar, Ortaköy, Gökçeyurt, Maliye Noktası kavşakları ile Konya yolu Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu kavşağının bayram süresince beton bariyerlerle kapatılacağı, yolun bu noktalarda transit olarak verileceği belirtildi. Ankara'dan Kayseri istikametine gidecek sürücülerin alternatif yol olarak Ankara–Gölbaşı–Bala–Kaman–Kırşehir-Kayseri güzergahlarını kullanmaları gerektiği ifade edildi.

Açıklamada, bayram tedbirleri kapsamında sağlık, nöbetçi eczane ve haberleşme ile elektrik hizmetleri için gerekli hazırlıkların ilgili birim sorumluları tarafından planlandığı, acil müdahaleler için yeterli ekip ve teçhizatların bayram süresince hizmete hazır bulundurulacağı aktarıldı.

Vatandaşların Sosyal Hizmet Kurumlarını ziyaretleri ile ilgili gerekli tertip ve düzenlemelerin ise Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünce sağlanacağı bildirildi.

- "Gebe ve damızlık hayvanların satışı yasak"

Açıklamaya göre, görevlilerin 50 kurban satış noktası ile 122 kurban kesim yerindeki denetimleri bayram sonuna kadar devam edecek. Bu denetimlerde, kurban satış yerlerine getirilen hayvanların sevk raporları, nakil belgeleri, pasaportları, aşı kayıt bilgileri, kulak küpe numaraları kontrol edilecek.

Belgeleri bulanmayan hayvanların pazara getirilmesine izin verilmeyecek, belgesiz kurbanlık getirildiğinin tespit edilmesi halinde mal sahiplerine Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu'nun ilgili maddeleri gereği cezai işlemler uygulanacak.

Gebe ve damızlık niteliği taşıyan dişi hayvanların kurbanlık hayvan satış yerlerine girmesine ve kurbanlık olarak satılmasına müsaade edilmeyecek. Sadece veteriner hekim raporu ile damızlık değerini kaybetmiş olduğu belirtilen hayvanların girişine izin verilecek.



- Merkez ilçelerde bin 765 kurban satış çadırı kuruldu

Hayvan satış yerlerinde hayvanlardan insanlara geçen zoonoz hastalıklar ve salgın hayvan hastalıkların önüne geçmek için yüksek ateşli, kılları karışık ve mat, bakışları donuk ile dış görünümü canlı olmayan, salya, burun akıntısı olan, pis kokulu ishalleri bulunan hayvanların da satışına izin verilmeyecek.

Açıklamaya göre Altındağ, Çankaya, Etimesgut, Keçiören, Mamak ve Yenimahalle ilçelerinde bin 572'si büyükbaş, 193'ü de küçükbaş olmak üzere toplam bin 765 adet kurban satış çadırı kuruldu.



