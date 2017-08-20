Ankara'da düğünde silahlı kavga: 1 ölü, 4 yaralı

ANKARA (AA) - Başkentte düğünde karşılaşan ve aralarında husumet bulunduğu belirtilen iki kardeş arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Mamak ilçesi Kutludüğün köyündeki düğünde karşılaşan ve aralarında husumet olduğu belirtilen kardeşler Mahmut Ş. ve İsmail Ş. tartışmaya başladı.

Kavgaya dönüşen ve silahların kullanıldığı olayda Mahmut Ş, İsmail Ş, Songül Ş, Nedim Ş. ve Halil Ş. yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince çevre hastanelere kaldırıldı. Başından vurulan Mahmut Ş, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisi'nde hayatını kaybetti.

Öte yandan, çıkan silahlı çatışmada vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Songül Ş'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Jandarma ekiplerinin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.