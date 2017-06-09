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Ankara'da dün etkili olan fırtına

- Beypazarı'nın Dibecik Mahallesi'nde, 2 ev ile tavuk kümeslerinin çatıları, kuvvetli fırtınadan zarar gördü

Ankara'da dün etkili olan fırtına

ANKARA (AA) - Ankara'nın Beypazarı ilçesinde dün etkili olan fırtınanın, kırsalda 2 ev ile çok sayıda tavuk kümesinin çatısını uçurduğu öğrenildi.

İlçeye bağlı Dibecik Mahallesi'nde bugün yapılan incelemede, 2 ev ile çok sayıda tavuk kümesinin çatısı ve bir caminin çatısının kuvvetli fırtınadan zarar gördüğü tespit edildi.

Mahalle muhtarı Necat Türk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fırtınanın çok etkili olduğunu ve bazı yapılara zarar verdiğini söyledi.

Türk, "Mahallemizde, 2 vatandaşımızın evlerinin çatısı, bir traktör evi ile kümeslerin çatıları uçtu. Çok şükür can kaybı yok. Allah daha beterinden saklasın." ifadelerini kullandı.

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AnkaraBeypazarıFırtına
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