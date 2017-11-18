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Ankara'da iş yerindeki hırsızlık güvenlik kamerasında

ANKARA (AA) - Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde mağazadaki hırsızlık güvenlik kameralarınca kaydedildi. Atatürk Mahallesi Ankara Bulvarı'ndaki beyaz eşya mağazasının sahibi Azmi Akgül, iş yerindeki alarm sisteminin uyarı vermesi...

Ankara'da iş yerindeki hırsızlık güvenlik kamerasında

ANKARA (AA) - Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde mağazadaki hırsızlık güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Atatürk Mahallesi Ankara Bulvarı'ndaki beyaz eşya mağazasının sahibi Azmi Akgül, iş yerindeki alarm sisteminin uyarı vermesi üzerine durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, mağazanın camının kırık olduğunu fark etti.

Güvenlik kamerasını inceleyen ekipler, 4 televizyon ve bir elektrikli süpürgeyi çalarak kaçtıklarını tespit ettikleri 3 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kayıtlarda otomobille iş yerine gelen 3 şüphelinin camı kırarak mağazaya girmesi, elektronik cihazları çalarak kaçmaları yer alıyor.

İş yeri sahibi Azmi Akgül, yaptığı açıklamada, zararının 20 bin lira olduğunu belirterek, "Mağazada bir gün önce de hırsızlık oldu. Çalınan malların yerine yenisini koyamadan kalan televizyonları da çaldılar. Hırsızların rahat tavırları şaşırtıyor. Hırsızların en kısa sürede yakalanarak adalete teslim edilmesini istiyoruz." diye konuştu.

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