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Ankara'da kar trafiğe engel olmadı

- Başkentte etkili olan kar yağışının trafik akışını aksatma ihtimali bulunan noktalarda ekipler ve Ankara Büyükşehir Belediyesi personelinin iş birliğiyle yapılan koordineli çalışmalar neticesinde ciddi bir sorun yaşanmadı - Vatandaşların yetkililerden gelen uyarıları dikkate alarak tedbirli olmaları sonucu, hava şartlarına rağmen trafik kazalarında artış olmadı

Ankara'da kar trafiğe engel olmadı

ANKARA (AA) - Başkentte kar yağışının trafik akışını aksatma ihtimali bulunan noktalarda, polis ekipleri ve Ankara Büyükşehir Belediyesi personelinin iş birliği ile yapılan koordineli çalışmalar sayesinde ulaşımda ciddi bir aksama olmadı.

Kentte iki gündür yer yer yoğun olarak devam eden kar yağışına karşı, trafik ve belediye ekiplerinin çalışmaları aralıksız devam etti. Gece boyunca aralıklarla devam eden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı okulların il genelinde tatil edilmesine de neden olan kar yağışı, yetkililerin çalışmaları ve vatandaşın duyarlılığı sayesinde trafikte önemli olumsuzluklara yol açmadı.

Ankara Büyükşehir Belediyesince ana arterlerde kar küreme ve tuzlama çalışması yapıldı. Şereflikoçhisar'dan Nallıhan'a, Polatlı'dan Kızılcahamam'a kadar merkez ve çevre ilçeler dahil toplam 25 ilçede karla mücadele eden Büyükşehir Belediyesi ekiplerince tüm ana arter, cadde ve bulvarlar trafiğe açık tutuldu.

Sabahın erken saatlerinde kar yağışının aralıksız devam etmesi nedeniyle araçların kayması sonucu bazı yollarda yoğunluk ve sıkışıklık yaşanmasına rağmen ciddi bir kaza meydana gelmedi.

Vatandaşların, yetkililerden gelen uyarıları dikkate alarak tedbirli olmaları sonucu, hava şartlarına rağmen, trafik kazalarında herhangi bir artış yaşanmadı. Yetkililerin özel araçlarda kış lastiği olmadan trafiğe çıkılmaması ve mümkün olduğunca toplu taşımadan yararlanılması gerektiğine ilişkin uyarılarını dikkate alan vatandaşlar, meydana gelebilecek olumsuzlukları büyük oranda önledi.

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Ankara Büyükşehir BelediyesiAnkara'da Kar YağışıAnkara'da Karla Mücadele
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