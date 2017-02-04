Ankara’da “Kırım Kültür ve Dayanışma Gecesi” düzenlendi

ANKARA (AA) - Kırım Gelişim Vakfı tarafından "Geleneksel Kırım Kültür ve Dayanışma Gecesi" düzenlendi.

Ankara’da bir otelde gerçekleştirilen programa Kırım Tatar halkının lideri Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu, Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Andrii Sybiha, MHP Genel Başkan Yardımcısı Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel ile eski bakanlardan Egemen Bağış ve çok sayıda davetli katıldı.

Kırım ve Türk milli marşlarının okunmasıyla başlayan gecede konuşan Kırım Tatar halkının lideri Kırımoğlu, Rusya'nın Kırım'ı işgal edeli neredeyse üç yıl olacağını anlattı. Rusların 2014 yılı şubat sonlarında Kırım'ı işgale başladığını hatırlatan Kırımoğlu, "Orada insanlarımız günlerini ne zaman bu cehennemden kurtulacağız diye sayıyorlar. Ne zaman Kırım’ın bu işgalcilerden kurtarılıp yeniden Ukrayna toprağı olacağını sayıyorlar. Kırım yarımadası işgalden kurtarılıncaya kadar bizim çalışmalarımız da bu yönde olacak." dedi.

Kırımoğlu, Türkiye'deki Kırım Tatar diasporasının güçlü olduğuna değinerek, "Bizim beklentilerimiz bu diasporadan büyüktür. İnşallah çalışmalarımız daha aktif, daha verimli olacaktır. Hep birlikte serbest olduğumuz günler yakındır." ifadesini kullandı.



Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Sybiha, Ukraynalılar ile Kırım Tatarlarının ortak tarihin yanında ortak sorunları da paylaştığını söyledi.

Sybiha, "Bu sorunların son örneği de Rusların işgalidir. Biz bu işgale karşı birlikte mücadele etmeye devam edeceğiz. Kırım Tatarlarının acısı bizim de acımızdır." diye konuştu.

Büyükelçi Sybiha, 3 Şubat'ta Türkiye ile Ukrayna arasındaki diplomatik ilişkilerin kurulmasının 25'inci yılını kutladıklarını anımsatarak, bu noktada Kırım Tatar diasporasının Türkiye ile Ukrayna arasında üstlendiği köprü vazifesine vurgu yaptı.

Eski Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış da Kırım Tatarlarını her zaman desteklediğini belirterek, şunları kaydetti:

"Kırım hep acılara sahne oldu. Kırım halkı hep büyük çileler çekti ama tüm dünya biliyor ki Kırımlılar hiçbir zaman pes etmedi. Hiçbir zaman da pes etmeyecek. Şundan hiç kimsenin şüphesi olmasın, Türkiye Cumhuriyeti'nde iktidar kim olursa olsun bu devlet Kırım'ı hiçbir zaman yalnız bırakmamıştır, bırakmayacaktır."

Gecede Kırım halk dansları ve gösterileri büyük beğeni kazandı.

