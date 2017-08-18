Ankara'da kurbanlık satışları

ANKARA (AA) - Anadolu'nun dört bir yanından kurban satıcılarının geldiği Yakacık'taki kurban satış ve kesim alanında büyükbaş kurbanlıklar 7 ile 18 bin, küçükbaşlar ise 750 ile bin 500 lira arasında satılıyor.

Yenimahalle Yakacık'taki kurban satış ve kesim alanına Çorum'dan gelen kurban satıcısı Ahmet Doğan, bazı vatandaşların kurban fiyatlarını pahalı, bazılarını ise makul bulduğunu söyledi. Büyükbaş kurbanlık fiyatlarının 7 ile 15 bin lira arasında değiştiğini belirten Doğan, her yıl en çok satışı hafta sonları yaptıklarını, gelecek hafta sonunda satışların artacağını düşündüklerini ifade etti.

Ankara'ya 35 hayvanıyla Kars'tan gelen Atilla Çeyil ise genel olarak satış fiyatlarının kendilerini memnun etmediğini, maliyetin yüksek olmasından dolayı tatmin edici fiyatlarla satış yapamadıklarını söyledi. Çeyil, büyükbaş kurbanlıklarını için 9 ile 12 bin lira arasında satışa çıkardığını söyledi.

Pazara Kars'tan gelen Yunus Sağlam, bu sene ekinlerin az olması nedeniyle geçen seneye oranla fiyatların biraz daha yüksek olduğunu, büyükbaş kurbanlıkları 9 ile 18 bin lira arasında sattığını anlattı. Bu yıl satışların çok iyi gittiğini belirten Sağlam, Ankara'ya 40 kurbanlık ile geldiklerini, 32 kurbanlığı şimdiden sattıklarını ifade etti.

Küçükbaş kurbanlık satan Hüseyin Ak, küçükbaş kurbanlıkların fiyatlarının 750 ile bin 500 lira arasında değiştiğini belirterek, pazardan elindeki 165 küçükbaş kurbanlığın hepsini satarak ayrılmak istediğini söyledi.

- Alana 6 bin 300 kurbanlık giriş yaptı

Yakacık'taki kurban satış ve kesim alanından sorumlu Yenimahalle Belediyesi Zabıta Müdür Yardımcısı İshak Yardımcıel, kurbanlık alanının 300 çadır kapasiteli olduğunu, bunlardan 270 çadırın tahsis edildiğini bildirdi.

Alana bugüne kadar 3 bin 500 büyükbaş, 2 bin 800 küçükbaş hayvanın getirildiğini kaydeden Yardımcıel, "Büyükbaş sayısının 7 bine, küçükbaş sayısının da 10 bine ulaşmasını bekliyoruz." diye konuştu.

- Otomatik kesimhaneler vatandaşa kolaylık sağlayacak

Yardımcıel, kurban alışverişi yapan vatandaşların, kurbanlıklarının kesimlerini alandaki otomatik kesimhanelerde yaptırabileceğini hatırlatarak, kesimi yapılan hayvanların vatandaşlara ücretsiz olarak poşetler içinde teslim edileceğini söyledi.