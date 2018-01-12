Ankara'da öğrenci servisiyle hafif ticari araç çarpıştı: 13 yaralı

ANKARA (AA) - Ankara'nın Çubuk ilçesinde öğrenci servisi ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 13 kişi yaralandı.
Dilaver Belivermiş yönetimindeki 06 CGC 54 plakalı öğrenci servisi, Kızılöz Mahallesi Karkın Çayırları Mevkisi'nde Ünal Sünger idaresindeki 06 BMD 22 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
Kazada, sürücüler, servisteki öğrenciler Hacer Ay, Bekir Uç, Dilara Uç, Sıla Özdemir, Hazel Özdemir, Görkem Özdemir ve hafif ticari araçtaki Yılmaz Sünger ile Mehmet, Nezla, Muazzez ve Menevşe Akdoğan yaralandı.
Yaralılar Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.