Ankara'da otomobil tıra çarptı: 2 ölü

ANKARA (AA) - Ankara'nın Bala ilçesinde otomobilin tıra çarpması sonucu 2 kişi öldü.
Ali Ulu yönetimindeki 06 DSG 81 plakalı Gölbaşı Belediyesine ait otomobil, Beynam Mevkisi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Durali Özdemir idaresindeki 06 JPP 79 plakalı tıra çarptı.
Kazada, sürücü Ali Ulu ve aynı araçtaki Erdal Çağıl, olay yerinde hayatını kaybetti.
Ulu ve Çağıl'ın cesedi, yapılan incelemenin ardından Gölbaşı ilçesindeki Ahmet Özsoy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hayatını kaybedenlerden Çağıl'ın, 4 ay önce evlendiği öğrenildi.