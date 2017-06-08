Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam İnan Ekici israil Mardin
Günde 5 liraya bayram kredisi
Günde 5 liraya bayram kredisi
LYS esnasında korna çalma çağrısı
LYS esnasında korna çalma çağrısı
Bayrama özel kredi
Bayrama özel kredi
Video Hakem hayata geçiyor
Video Hakem hayata geçiyor
Bolu Dağı'nda çalışma
Bolu Dağı'nda çalışma

Ankara'da sağanak ve dolu

- Gölbaşı ilçesinde sağanak ve dolu etkili oldu

Ankara'da sağanak ve dolu

ANKARA (AA) - Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde etkili olan sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.

İlçede akşam saatlerinde etkisini gösteren sağanak ve dolu nedeniyle caddelerde su birikintisi oluştu, araçlar güçlükle ilerlerken yayalar da bazı caddelerde yolun karşısına geçemedi.

Yağış nedeniyle ilçede pek çok alt geçit ve yol sular altında kaldı. Haymana yolu kavşağındaki alt geçiti su basması nedeniyle 2 araç mahsur kaldı.

Vatandaşlar mahsur kaldıkları araçlardan yoldan geçen diğer araçlardaki sürücülerin yardımıyla kurtarıldı.

Bir araç ise vatandaşların yardımıyla yol kenarına itildi.

Gölbaşı Belediyesi ekipleri su basan yerlerde tahliye çalışmalarını sürdürürken, kapanan rögar kapakları ve mazgalları da açmaya çalıştı.

İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
AnkaraDolu Ve YağmurGölbaşıTrafik
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5