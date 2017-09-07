Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam caz festivali Lebogang Manyama 4. hafta maçları
Kadınlara internet eğitimi
Kadınlara internet eğitimi
ALES'te köklü değişiklik
ALES'te köklü değişiklik
Hedef Güney Kore'yi geçmek
Hedef Güney Kore'yi geçmek
Hobisi ekmek kapısı oldu
Hobisi ekmek kapısı oldu
7 bin 700 metre kazıldı
Avnupa'nın en uzun tüneli olacak

Ankara'da silahlı çatışma

- Başkentte iki grup arasında yaşanan silahlı çatışma sonucu polis ekiplerine ateş açan 3 şüpheli kısa süreli kovalamacanın ardından gözaltına alındı

Ankara'da silahlı çatışma

ANKARA (AA) - Ankara'da iki grup arasında yaşanan silahlı çatışma sonucu polis ekiplerine ateş açan 3 kişi kısa süreli kovalamacanın ardından yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Altındağ ilçesinde aralarında husumet bulunan iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede silahlı çatışmaya dönüştü. Bunun üzerine bölgeye Yunus Timleri ve çok sayıda ekip sevk edildi.

Kimlikleri henüz belirlenemeyen 3 şüpheli, olay yerine gelen ekipleri görünce 06 BU 0526 plakalı araçla polislere doğru ateş açarak kaçmaya başladı.

- Şüphelilerin bulunduğu araç ağaca çarptı

Polis ekipleriyle kovalamacaya giren şüpheliler, Altındağ ilçesi Örnek Mahallesi Oruç Reis Caddesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki ağaca çarptı.

Araçtan inip yaya olarak kaçmaya başlayan şüpheliler, ara sokaklarda izlerini kaybettirmeye çalışsalar da polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Polis, olaya karışan diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
ALTINDAGAnkaraKovalamacaSilahlı Çatışma
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5