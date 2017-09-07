Ankara'da silahlı çatışma

ANKARA (AA) - Ankara'da iki grup arasında yaşanan silahlı çatışma sonucu polis ekiplerine ateş açan 3 kişi kısa süreli kovalamacanın ardından yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Altındağ ilçesinde aralarında husumet bulunan iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede silahlı çatışmaya dönüştü. Bunun üzerine bölgeye Yunus Timleri ve çok sayıda ekip sevk edildi.

Kimlikleri henüz belirlenemeyen 3 şüpheli, olay yerine gelen ekipleri görünce 06 BU 0526 plakalı araçla polislere doğru ateş açarak kaçmaya başladı.

- Şüphelilerin bulunduğu araç ağaca çarptı

Polis ekipleriyle kovalamacaya giren şüpheliler, Altındağ ilçesi Örnek Mahallesi Oruç Reis Caddesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki ağaca çarptı.

Araçtan inip yaya olarak kaçmaya başlayan şüpheliler, ara sokaklarda izlerini kaybettirmeye çalışsalar da polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Polis, olaya karışan diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.