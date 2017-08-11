Ankara'da silahlı kavga: 1 yaralı

ANKARA (AA) - Ankara'nın Çubuk ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.
Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Caddesi'nde gece iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.B, tabancayla etrafa ateş etti.
Ayağından vurularak yaralanan İ.K, kaldırıldığı Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesindeki müdahalesinin ardından Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Polis ekipleri, olay yerinden kaçmaya çalışan H.B'yi gözaltına aldı.