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Ankara'da "Tiflis Parkı" açıldı

- Parkın açılışını Gürcistan Kültür ve Anıtları Koruma Bakanı Giorgadze ile Çankaya Belediye Başkanı Taşdelen yaptı

Ankara'da

ANKARA (AA) - Ankara'da "Tiflis Parkı" açıldı.

Çankaya Belediyesinin düzenlediği açılış törenine, Gürcistan Kültür ve Anıtları Koruma Bakanı Mikhail Giorgadze'nin yanı sıra Gürcistan'ın Ankara Büyükelçisi Irakli Koplatadze ve Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen katıldı.

Giorgadze, açılışta yaptığı konuşmada, Tiflis adını taşıyan parkta olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirterek, "İki ülke arasında komşuluk ve dostluk yıllara dayanıyor." dedi.

Gürcistan'da halihazırda devam eden orman yangınları dolayısıyla Türkiye'nin verdiği desteğe teşekkür eden Giorgadze, "İki ülke arasındaki dostluğun daim olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.

Taşdelen de yabancı ülkelerin büyükelçiliklerinin Ankara'da olduğunu ve dolayısıyla Çankaya'nın tüm dünya devletlerine başkentlik ettiğini vurguladı.

Tiflis'in ortak değerlerin mekanı olduğunu ve farklı uygarlıklara hizmet ettiğini söyleyen Taşdelen, "Kardeş Gürcistan halkının bir emaneti olarak Tiflis adını Çankaya'da yaşatmaktan onur duyuyoruz." dedi.

Taşdelen, Türklerin Gürcistan halkı ve devletini her zaman kardeş olarak gördüğünü sözlerine ekledi.

Açılışın ardından Tiflis'ten getirilen toprak parka dökülerek sembolik olarak bir ağaç dikildi.




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Gürcistanİrakli KoplatadzeMikhail GiorgadzeTiflis Parkı
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