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Ankara'da trafik kazası: 8 yaralı

ANKARA (AA) - Ankara'nın Çubuk ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Hayati Başkan idaresindeki 34 PK 6173 plakalı otomobil, Hakan Karcı (40) yönetimindeki 06 BE 7982 plakalı EGO otobüsüne, Hastane...

Ankara'da trafik kazası: 8 yaralı

ANKARA (AA) - Ankara'nın Çubuk ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Hayati Başkan idaresindeki 34 PK 6173 plakalı otomobil, Hakan Karcı (40) yönetimindeki 06 BE 7982 plakalı EGO otobüsüne, Hastane ve Sağlık Meslek Lisesi önündeki durakta yolcu indirdiği sırada arkadan çarptı.

Yakındaki hastaneden çok sayıda sağlık personeli kısa sürede yaralılara müdahale etti.

Kazada yaralanan sürücü Başkan ile otomobilde bulunan Ali Can Tokgöz (26), Ali Göğüş (36), Osman Çetiner (25), Fatih Gültekin (28), Sinan Gülbahar, Süleyman Berat Aymergen ve kimliği tespit edilemeyen bir kişi, Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Öte yandan, otomobilde yapılan incelemede satışa hazır 14 fişek eroin ele geçirildi.

Kazanın ardından Çubuk Kaymakamı İbrahim Çenet, Belediye Başkanı Tuncay Acehan ve İlçe Emniyet Müdürü Hüseyin Çam olay yerinde ve hastanede incelemelerde bulunarak, yetkililerden bilgi aldı.

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