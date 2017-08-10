Ankara'da yangın

ANKARA (AA) - Ulus Meydanı'nda, Gençlik ve Spor Bakanlığına Bağlı Spor Genel Müdürlüğünün eski binasının altındaki bir işyerinde çıkan yangın, maddi hasara neden oldu.

Edilinen bilgiye göre, Erdinç Türker'e ait gelinlik satışı yapılan dükkanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangına, Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri müdahale etti.

Kontrol altına alınan yangında, dükkanda maddi hasar meydana geldi. Yangında, binaya asılı bulunan Ankara Emniyet Müdürlüğüne ait whatsapp uyuşturucu ihbar hattının tanıtım pankartı da zarar gördü.