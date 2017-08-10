Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam cityscape sanal koruma Av. Figen Özbek transfer
Türk malını TTG tanıtacak
Türk malını TTG tanıtacak
Kadın avukat sayısı 2 kat arttı
Kadın avukat sayısı 2 kat...
e-hırsızlık uyarısı
e-hırsızlık uyarısı
Engellilere ithal araç kolaylığı
Engelliye araç kolaylığı
MESS Genel Sekreteri oldu
MESS Genel Sekreteri oldu

Ankara'da yangın

- Ulus Meydanı'ndaki Spor Genel Müdürlüğünün eski binasının altındaki bir işyerinde çıkan yangın, maddi hasara neden oldu

Ankara'da yangın

ANKARA (AA) - Ulus Meydanı'nda, Gençlik ve Spor Bakanlığına Bağlı Spor Genel Müdürlüğünün eski binasının altındaki bir işyerinde çıkan yangın, maddi hasara neden oldu.

Edilinen bilgiye göre, Erdinç Türker'e ait gelinlik satışı yapılan dükkanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangına, Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri müdahale etti.

Kontrol altına alınan yangında, dükkanda maddi hasar meydana geldi. Yangında, binaya asılı bulunan Ankara Emniyet Müdürlüğüne ait whatsapp uyuşturucu ihbar hattının tanıtım pankartı da zarar gördü.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
ALTINDAGAnkara'da Korkutan YangınGençlik Ve Spor Bakanlığına Bağlı Spor Genel Müdürlüğünün Eski BinasıULUS MEYDANIYangın
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5