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Ankara'da yeni yıl etkinlikleri önlemleri

- Alınan güvenlik önlemleri kapsamında, 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı, Tunalı Hilmi ile Bahçelievler Aşkaabat caddeleri ve bu alanlara çıkan sokaklar araç trafiğine kapatıldı

Ankara'da yeni yıl etkinlikleri önlemleri

ANKARA (AA) - Yeni yıl etkinlikleri için alınan güvenlik önlemleri kapsamında, 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı, Tunalı Hilmi ile Bahçelievler Aşkaabat caddeleri ve bu alanlara çıkan sokaklar araç trafiğine kapatıldı.

Yoğun güvenlik önlemleri alan Ankara Emniyet Müdürlüğü, saat 19.00'dan itibaren söz konusu caddelerin kapatılması için harekete geçti. Park halindeki araçların kaldırılması için anons yapan polisler, sahibi gelmeyen araçları çekicilerle alanlardan kaldırdı.

Araç trafiğinden arındırılan caddeler ve buradaki eğlence mekanlarına gitmek isteyen Ankaralılar, polisin oluşturduğu güvenlik kontrol noktalarından geçti.

Yeni yıl etkinliklerinin sorunsuz şekilde geçmesi için gece boyunca başkentte 5 bin 800 emniyet personeli görev yapacak.

Bunların arasında oluşturulan güven timleri, asayişin sağlanması için farklı kıyafetlerle gece boyunca kutlama alanlarında, vatandaşların arasında olacak. Ayrıca emniyet güçlerinden oluşturulan atlı birlikler de gecenin ilerleyen saatlerinde alanlarda yer alacak.

Öte yandan, 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'na çıkan yolların trafiğe kapatılması için Büyükşehir Belediyesine ait iş makineleri kullanıldı.

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Güvenlik önlemleriYılbaşı Kutlamaları
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