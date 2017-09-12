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Ankara'da Zülfü Livaneli Kültür Merkezi açılacak

- Açılışa, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile eski Yunanistan Başbakanı Papandreu da katılacak

Ankara'da Zülfü Livaneli Kültür Merkezi açılacak

ANKARA (AA) - Başkentte, Zülfü Livaneli Kültür Merkezi'nin açılışı 16 Eylül'de gerçekleştirilecek.

Çankaya Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'in ev sahipliğinde 16 Eylül'de hizmete girecek "Zülfü Livaneli Kültür Merkezi"nin açılış törenine, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski Yunanistan Başbakanı ve Sosyalist Enternasyonal Başkanlığı görevini yürüten Yorgo Papandreu ve sanatçı Zülfü Livaneli katılacak.

Yıldızevler Mahallesi'nde yer alan kültür merkezinin açılışında dünyaca ünlü piyanist Henning Schmidt ve çellist Erman İmayhan sahne alacak.

Sinema, resim, müzik, edebiyat ve sanat atölyeleriyle, sanat okulu olarak faaliyet gösterecek kültür merkezi, 25 Ekim'e kadar Zülfü Livaneli'nin fotoğraflarından albümlerine, kitaplarından ödüllerine birçok kişisel eşyasının yer alacağı sergiye de ev sahipliği yapacak.

Çankaya Belediyesi, Zülfü Livaneli Kültür Merkezi ile Ankara'ya birçok etkinliğin bir arada yapılabileceği yeni bir yapı kazandırmayı hedefliyor. Kültür merkezinde yer alan atölyelere Livaneli'nin kitaplarından esinlenilerek, 150 kişilik salonuna "Leyla'nın Evi", galeriye ise "Mutluluk" isimleri verildi.

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