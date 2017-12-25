Ankara'daki karbonmonoksit zehirlenmesi

ANKARA (AA) - Çubuk'ta sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen çiftin cenazeleri, toprağa verildi.

İbrahim (83) ve Sırma Köksal'ın (75) için Yakuphasan Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine, aileleri ve vatandaşlar katıldı.

Köksal çiftinin cenazeleri, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Yakuphasan Mahallesi mezarlığına defnedildi.

İbrahim ve Sırma Köksal'ın, 61 yıllık evli ve 2 çocuk sahibi olduğu öğrenildi.

İlçeye bağlı Yakuphasan Mahallesi'nde, Dursun Köksal bugün, birlikte yaşadığı babası İbrahim ve annesi Sırma'nın uyanmamasından şüphelenmiş, odalarının kapısını açamayınca evin dışından pencereye iskele dayayarak girdiği odada anne ve babasını hareketsiz yatarken bulmuştu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, çiftin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldüğünü tespit etmişti.