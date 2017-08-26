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Ankara'daki otobüs kazasıyla ilgili açıklama

- Emniyet Genel Müdürlüğü: - "Otobüs sürücüsünün kusur durumu, adli soruşturma tamamlandığında kesinleşecek"

Ankara'daki otobüs kazasıyla ilgili açıklama

ANKARA (AA) - Emniyet Genel Müdürlüğü, Ankara'nın Sincan ilçesinde 24 Ağustos'ta meydana gelen otobüs kazasına ilişkin, "Otobüs sürücüsünün kusur durumu, adli soruşturma tamamlandığında kesinleşecek." açıklamasını yaptı.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, yolcu otobüsünün karıştığı kazanın Ankara'nın Sincan ilçesinde 24 Ağustos tarihinde saat 07.45 sıralarında Trafik Vakfı köprüsünün orta ayağına çarpması sonucu meydana geldiği anlatıldı.

Sürücü Uğur Durmaz'ın sevk ve idaresindeki Pamukkale Turizm firmasına ait 53 DJ 338 plakalı yolcu otobüsünün ölümlü/yaralanmalı trafik kazasına karıştığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kazada dört kişi olay yerinde hayatını kaybetti, 37 kişi ise yaralandı. Kaza, D-200/12 nolu Devlet Karayolunda İzmir-Ankara seferini gerçekleştiren ve Ankara istikametine seyreden yolcu otobüsünün Ankara karayolunun 37'inci kilometresine geldiği esnada, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüj kanalına düşmesi ve akabinde Trafik Vakfı köprüsünün orta ayağına çarpması neticesi meydana geldi. Kaza ile ilgili, 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu’na göre işlem yapılmış olup 53 DJ 338 plaka sayılı otobüs sürücüsünün kusur durumu ise adli soruşturma tamamlandığında kesinleşecektir."


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