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Ankara'daki tren kazası

- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan: - "Saat 06.30'da Ankara Garı'ndan hareket eden tren, 06.36 sularında Yenimahalle ilçesi motor istasyonu civarında yol kontrolünden dönen lokomotifle kafa kafaya çarpışarak elim bir kaza meydana gelmiştir" - "Toplam 9 vatandaşımız bu kaza sonucunda hayatını kaybetmiştir"

Ankara'daki tren kazası
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ANKARA (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Ankara'da Yüksek Hızlı Tren (YHT) ile lokomotifin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazaya ilişkin, "Toplam 9 vatandaşımız bu kaza sonucunda hayatını kaybetmiştir." dedi.

Turhan, olay yerinde gerçekleştirdiği incelemelerin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Kazanın oluş şekli hakkında bilgi veren Turhan, "Saat 06.30'da Ankara Garı'ndan hareket eden tren, 06.36 sularında Yenimahalle ilçesi motor istasyonu civarında yol kontrolünden dönen lokomotifle kafa kafaya çarpışarak elim bir kaza meydana gelmiştir." diye konuştu.

Turhan, saat 10.00 itibarıyla kaza yerinde yapılan tespitlerde 3 makinist ve 5 yolcunun hayatını kaybettiğinin belirlendiğini, hastaneye sevk edilen 48 yolcudan birinin de hastanede vefat ettiğini bildirdi.

Bakan Turhan, "Toplam 9 vatandaşımız şu anda bu kaza sonucunda hayatını kaybetmiştir." ifadesini kullandı.

Kazanın nedeniyle ilgili incelemelere başlandığını kaydeden Turhan, gelişmelerle ilgili kamuoyunun bilgilendirileceğini söyledi. Turhan, kazada ölenlere Allah'tan rahmet, tedavi görenlere de acil şifa dileğinde bulundu.

Turhan, gazetecilerin enkaz altında başka kişilerin olup olmadığı yönündeki sorusuna, "Enkaz altında yaralı yok." yanıtını verdi.

Yolcu treniyle lokomotifin neden aynı güzergahta bulunduğuna ilişkin bir soru üzerine de Turhan, konuyla ilgili incelemenin devam ettiğini bildirdi.

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KazaUlaştırma Ve Altyapı Bakanı Cahit TurhanYüksek Hızlı Tren
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