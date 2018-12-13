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Ankara'daki tren kazası

- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, yaralıları hastanede ziyaret ederek durumları hakkında bilgi aldı

Ankara'daki tren kazası
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ANKARA (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Ankara'daki tren kazasında yaralananları tedavi gördükleri hastanelerde ziyaret etti.

Turhan, Ankara'dan Konya'ya gidecek hızlı trenin yaptığı kazada yaralananları ziyaret için ilk olarak Gazi Hastanesi'ne geldi.

Burada yaptığı açıklamada, 12 yaralının getirildiği hastaneden 4 kişinin taburcu edildiğini söyleyen Turhan, diğer yaralıların müşahede altında tutulduğunu, yoğun bakımda da hasta bulunduğunu belirti.

Bakan Turhan daha sonra Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Yenimahalle Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara Numune Eğitim Araştırma Hastanesi ve Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne giderek ziyaret ettiği yaralılara acil şifalar diledi.

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Anahtar Kelimeler:
Cahit TurhanTren Kazası
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