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Ankaralı müteahhitlerden Halepliler'e yardım

- Altındağ Müteahhitler Derneği ve Türk Kızılayı işbirliğiyle Halep'e 3 tır insani yardım malzemesi gönderildi

Ankaralı müteahhitlerden Halepliler'e yardım

ANKARA (AA) - Altındağ Müteahhitler Derneği ve Türk Kızılayı işbirliğiyle Halep'e 3 tır insani yardım malzemesi gönderildi.

Ankara Müteahhitler Derneği Başkanı Erdal İpek, yardım tırlarının gönderilmesi dolayısıyla Altındağ Belediyesi önünde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Halep'te yaşanan insanlık dramına dikkati çekti.

Sivil toplum örgütleri olarak Halep'teki insanların feryadına suskun ve tepkisiz kalmalarının mümkün olmadığını belirten İpek, insani yardım tırlarının kazasız belasız yerine ulaşmasını temenni etti.

İpek, sivil toplum kuruluşlarının yardımlar konusunda lokomotif görevi görmesini, vatandaşların da Halep'e yapılacak yardımlar konusunda destek olmalarını istedi.

Altındağ Belediye Başkan Yardımcısı Cebrail Aslan, Altındağ Müteahhitler Derneğine yaptığı yardımlar nedeniyle teşekkür etti. Aslan, "Para kazanılır, makam kazanılır ama önemli olan bu makamı gerektiği şekilde kullanabilmektir." ifadelerini kullandı.

Ankara Kızılay Şube Başkanı Ahmet Hizarlıoğlu da emanetleri en hızlı ve doğru şekilde yerine ulaştıracaklarını söyledi.

Konuşmaların ardından, insani yardım malzemelerini Halep'e götürecek tırlar dualarla uğurlandı. Altındağ Belediyesi önünden yola çıkan yardım tırlarında un ve battaniye bulunuyor.

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Altındağ Müteahhitler DerneğiErdal İpekHalepTürk KızılayıYardım
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