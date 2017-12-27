ANKARA (AA) - HÜSEYİN YİĞİNER - Ankara'nın Çubuk ilçesinde kendilerini "Çılgınlar" ekibi olarak adlandıran yaşları 47 ile 70 arasında değişen 20 kişi, 15 yıldır her sabah sağlıklı yaşam için yürüyüş yapıyor.

Emekli ve çalışanlardan oluşan 20 kişilik ekip, sağlıklı yaşam için her gün 06.30'da Yeşil Çubuk Parkı'nda toplanıyor. Ekip lideri Mehmet Ali Kıymet, yoklama alıyor, emekli antrenör Çubuk Dernekler Federasyonu Başkanı Recep Taş (68) da ısınma hareketleri için tekmil veriyor.

Şartlar ne olursa olsun spordan vazgeçmedikleri için kendilerine "Çılgınlar" adı veren ekiptekiler, parktan Çubuk Çayı Vadisi ile Çubuk Barajı'na yürüyor.

Her hafta farklı parkur belirleyen ekip, karlı ve yağmurlu havaya aldırış etmeden bazen 30 kilometre yürüyor. Sporunu tamamlayan ekiptekilerden kimisi çevre temizliği yapıyor, kimisi de rızkının peşinde koşuyor.

Çılgınlar grubundan Recep Taş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocukluğundan bu yana spora önem verdiğini, yanlarında olmaktan büyük mutluluk duyduğu ekiple de 15 yıldır yürüdüğünü ifade etti.

- "Şartlar ne olursa olsun yürüyüş yapıyoruz"

Yaklaşık 20 kişiden oluşan çekirdek bir kadroları olduğuna dikkati çeken Taş, "Zaman zaman sayımız 40-50'yi buluyor. Şartlar ne olursa olsun burada buluşup, yürüyüş yapıyoruz. Bunun yanı sıra değişik mekanlarda sosyal etkinliklerimiz de oluyor." dedi.

Spor yaptıkça hareket kabiliyetinin arttığını aktaran Taş, ısınma hareketleri ve yürüyüşün en az bir saat sürdüğünü, herkesin ekiple spor yapabileceğini söyledi.

Emekli öğretmen Mustafa Orhan ise ekiple 9 yıldır spor yaptığını, sağlıklı ve zinde oluşunu spora bağladığını belirtti.

"Boyun fıtığı ve buna bağlı sağ kolumda uyuşma vardı. Doktora gittiğimde ameliyat olacağımı söylediler. Ameliyat olmadım ve yürüyüş yapmaya başladım. Spor sayesinde sağlığıma kavuştum." diyen Orhan, sağlık için her gün spor yaptıklarını söyledi.

Emekli 69 yaşındaki Hasan Hüseyin Öcal da 24 yıldır yürüyüş yaptığını, ekibe dahil olduktan sonra spor yapmanın daha eğlenceli hale geldiğini vurguladı.

Spor sayesinde sigarıyı bıraktığını anlatan Öcal, "Bu yürüyüş sayesinde hayatım değişti. 24 yıldır ağrı kesiciden başka ilaç kullanmadım." ifadesini kullandı.

Sınıf öğretmeni Hilmi Çiftçi ise bel fıtığı ameliyatından spor yaparak kurtulduğunu belirterek herkesi spora davet etti.

Emekli öğretmen 67 yaşındaki Ahmet Gökçe de yürüyerek hayata bağlandığın söyledi.

Grup lideri 47 yaşındaki Mehmet Ali Kıymet, her hafta farklı bir parkur belirleyerek yürüyüş düzenlediklerini, katılımın her geçen gün arttığını bildirdi.