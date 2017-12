Ankara'nın "Çılgınları" sağlıklı yaşam için her sabah buluşuyor - Çubuk ilçesinde kendilerini "Çılgınlar" ekibi olarak adlandıran 47-70 yaşlarındaki 20 kişilik grup, yaz kış demeden 15 yıldır her sabah yürüyüş yapıyor - Sabahın erken saatlerinde ısınma hareketlerine başlayan ekiptekiler sağlıklı yaşam için her gün kilometrelerce yol yürüyor - Çılgınlar ekibindekilerden Taş: - "Zaman zaman sayımız 40-50'yi buluyor. Şartlar ne olursa olsun burada buluşup yürüyüş yapıyoruz"

27 Aralık 2017 Çarşamba 11:33