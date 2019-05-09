ANKARA (AA) - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Devletimizden isteğimiz rakiplerimizle şartlarımız eşit olsun, gerisini biz hallederiz. Ülkemizi yine en güçlü ekonomiler arasına sokarız." dedi.

Hisarcıklıoğlu, Ankara Ticaret Odası (ATO) Congressium'da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen, "Ankara'nın Enleri Ödül Töreni"nde konuştu.

Başkent iş dünyası için "gurur günü" olduğunu dile getiren Hisarcıklıoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iş dünyasına verdiği destekten ötürü teşekkür etti. Yılbaşından bu yana Cumhurbaşkanı Erdoğan ve bakanların, Türkiye Ekonomi Şurası, Türkiye Sektörel Ekonomi Şurası ve Genel Kurul'da TOBB'u yalnız bırakmadığına işaret eden Hisarcıklıoğlu, ülke ve camia adına şükranlarını sundu.

Hisarcıklıoğlu, "Sıkıntılarımız elbette var ama hepsini aşacak irade ve imkana sahibiz. El ele verdiğimizde, hepsini aşabileceğimizi biliyoruz. Devletimizden isteğimiz rakiplerimizle şartlarımız eşit olsun, gerisini biz hallederiz. Ülkemizi yine en güçlü ekonomiler arasına sokarız." diye konuştu.

Tören kapsamında ödüllendirilenleri kutlayan ve başarı dileyen Hisarcıklıoğlu, Ankara'nın bundan sonra da yeni başarı hikayeleri yazacağını kaydetti.

- "Ankara'nın 'marka şehir' olması için çalışıyoruz"

ATO Başkanı Gürsel Baran da başkentin, artık "memur şehri" kimliğinden sıyrılıp ticaret ve sanayi kenti haline geldiğine işaret etti. Üye firmaları arasında dünyaya örnek çalışmalar yürüten şirketler bulunduğuna dikkati çeken Baran, "ODTÜ mezunu 3 mühendis tarafından kurulan ve Yönetim Kurulu Üyemizin de ortağı olduğu firma, dünyada ilk kez Türkiye'de kullanılan İlaç Takip Sistemi'ni hayata geçirdi. Birleşmiş Milletler tarafından dünyanın en iyi 5 sağlık projesinden biri olarak seçilen İlaç Sağlık Sistemi'ni yurt dışına ihraç ederek, döviz girdisi de sağlayan üyemiz, halen 50 ülkeye yazılım ihraç etmek için çalışmalar yapıyor. Yerli ve milli üretimde başarılarımız bununla sınırlı değil. Bir diğer Yönetim Kurulu Üyemiz de yerli ve milli İHA ve SİHA'ların, savaş uçakları ve helikopterlerinin testlerinin yapıldığı rüzgar tünellerini yüzde 95 yerlilik oranıyla üretiyor." ifadesini kullandı.

Baran, ATO olarak 2 yılda 3 ayrı çalışmayla, toplam 3 milyar liralık kredi hacmi oluşturduklarını ve yaklaşık 14 bin üyenin bu kaynaktan yararlanmasını sağladıklarını bildirdi. Devletin istihdam desteklerinden 157 bin üyelerinin haberdar edilmesi için seferber olduklarını anlatan Baran, bu kapsamda Devlet Destekleri Bilgilendirme Merkezi kurduklarını ve "Devlet Destekleri 2019" kitapçığı yayınladıklarını hatırlattı. Ankara'dan 28 destinasyona doğrudan uçuş bulunduğunu anımsatan Baran, Çin ve Amerika kıtasına da doğrudan uçuş talep ettiklerini dile getirdi.

Tarımsal ürünler başta olmak üzere yöresel ve geleneksel ürünlere "coğrafi işaret tescili" alarak ekonomik kalkınmaya katkı sağlamayı amaçladıklarını vurgulayan Baran, "2. Uluslararası Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi için hazırlık çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ankara Erkeç pastırmasından, Kars kaşarına, Malatya kayısısından Pervari balına kadar bütün ürünlerin dış pazarlara açılmasını hedefliyoruz. Ankara'nın marka bir şehir haline gelmesi ve her alanda marka çıkarabilmesi için 4. Uluslararası Marka Buluşmalarını düzenlemek üzere hazırlık çalışmalarımıza devam ediyoruz. Başkentin yerli dizilerin üretim ve yapım merkezi haline gelmesini arzu ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmaların ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kurumlar Vergisi En'leri", "İhracatın En'leri", "İstihdamın En'leri" ve "Ankara'ya Değer Katanlar" kategorilerinde ödülleri sahiplerine takdim etti.



















